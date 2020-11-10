iPhone 12 mini, Boyutu Nedeniyle Büyük Bir Soruna Sahip

Apple'ın iPhone 12 mini modeli hem fiyatı, hem küçüklüğü hem de sunduğu özellikleriyle birçok kullanıcı için muhteşem bir tercih olabilir. Ancak telefonun küçük olması aynı zamanda düşünülmesi gereken büyük de bir soruna ev sahipliği yapıyor.

Apple, 13 Ekim günü düzenlediği etkinliğinde yeni iPhone 12 ailesini tanıtmıştı. Dört farklı akıllı telefon modeline ev sahipliği yapan seri, ilk etapta yalnızca iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleriyle alıcı bulmuştu. Fakat 13 Kasım günü gün Apple'ın amiral gemisi iPhone 12 Pro Max ve serinin en küçük kardeşi iPhone 12 mini de satışa çıkacak.

Tabii her zaman olduğu gibi teknoloji dünyasının dev isimleri Apple'ın yeni iPhone modellerini piyasaya sürülmeden önce incelemeye başladı. Pek çok dev platform ve isim, yeni iPhone 12 Pro Max ve mini hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Bu izlenimlerse iPhone 12 mini'nin büyük bir handikapa sahip olduğuna işaret ediyordu.

Batarya performansı diğer iPhone'lara göre epey düşük kalıyor:

iPhone 12 mini hakkında platformların hep bir ağızdan söylediği en önemli şey akıllı telefonun batarya performansıydı. Son yıllarda gördüğümüz en küçük iPhone modeli olan iPhone 12 mini, bu küçüklüğü nedeniyle az bir kullanım süresi sunuyordu. Apple'ın genel anlamda iPhone 12'den farksız olduğunu belirttiği akıllı telefon, daha küçük bataryaya sahipti.

Tabii bataryanın küçüklüğü iPhone 12 mini'nin küçüklüğüyle doğru orantılı durumda. Apple, daha küçük bir amiral gemisi akıllı telefon tercih edenler için muhteşem bir hamle yaptı. Ancak şirketin bu hamlesi amiral gemisi donanımı destekleyen küçük bir batarya engeliyle karşılaştı.

iPhone 12 mini, bünyesindeki daha küçük bataryayla Marques Brownlee'nin sözlerine göre yoğun bir kullanımda günü çıkarmanızı sağlayamıyor. Telefon, yoğun kullanımda 4 saatlik ekran süresi sunuyor. Ancak telefonu normal veya hafif bir şekilde kullandığınız takdirde bir günü atlatabiliyorsunuz.

Bu noktada tercih elbette kullanıcılara kalıyor. Daha ucuz bir fiyata daha küçük ve aynı performans sunan bir iPhone satın almak istiyorsanız iPhone 12 mini sizin için biçilmiş kaftan oluyor. Fakat uzun bir kullanım ömrü diliyorsanız iPhone 12 mini canınızı biraz sıkma potansiyeli taşıyor.