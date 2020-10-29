iPhone 12 Mini İnceleme Videosu Yayınlanıp Kaldırıldı

Romen YouTuber George Buhnici, iPhone 12 mini'nin ilk inceleme videosunu yayınladı. Ancak video, yayınlandıktan bir süre sonra kaldırıldı.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini resmi olarak satışa sunmuş olsa da Apple hayranları, serinin en ‘minnak’ modeli iPhone 12 mini ön siparişleri için 6 Kasım, cihazın piyasaya sürülmesi için ise 13 Kasım’a kadar beklemek zorundalar.

Bugüne kadar iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ile ilgili pek çok inceleme videosu paylaşılmış olsa da iPhone 12 mini, Apple lansmanda karşımıza çıkardığından bu yana hiç görülmedi. Ta ki Romen YouTuber George Buhnici 40 dakikalık iPhone 12 mini videosunu yayınlayana kadar.

Buhnici’nin oldukça uzun süren videosu, 5,4 inçlik bir ekrana sahip olan iPhone 12 mini’nin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’ya kıyasla ne kadar küçük kaldığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Apple’ın iOS 14’ü 5,4 inçlik bir ekran için nasıl optimize ettiğini de ortaya koyuyordu.

Bununla birlikte Buhnici’nin iPhone 12 mini videosunun internetteki ömrü fazla uzun sürmedi. Video, yayınlandıktan kısa süre sonra ya Apple ya da Buhnici tarafından yayından kaldırıldı. Videoya ulaşmak artık mümkün olmasa da elimizde boyut karşılaştırması için kullanabileceğimiz ekran görüntüleri bulunuyor.

2020 iPhone SE piyasaya çıkmadan önce herkes, Apple’ın tek elle kullanıma uygun bir iPhone X benzeri tasarım ortaya koyacağını öngörüyordu. Aslına bakacak olursak iPhone 12 mini, tam olarak bu beklentiyi karşılayan bir akıllı telefon.

Ekran/gövde oranı ince çerçeveli çentikli tasarım sayesinde 2020 iPhone SE’ye kıyasla son derece yüksek olan iPhone 12 mini; 5,4 inçlik 2020 iPhone SE’ye kıyasla oldukça büyük diyebileceğimiz ekranına rağmen tek elle kullanım konusunda hiçbir dezavataj sunmuyor. Bununla birlikte ‘büyük’ ellere sahip kişilerin iPhone 12 mini kullanırken zorlanabileceği de aşikar.

iPhone 12 Pro kutu açılış ve inceleme videolarımızı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz