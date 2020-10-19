iPhone 12 Ekran Değişim Ücretleri Açıklandı

Apple, geçtiğimiz hafta ön siparişe açtığı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekran değişim ücretlerini açıkladı. iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro ile aynı ücrete sahip olsa da standart iPhone 12'de OLED ekran ile gelen bir zam söz konusu.

Apple, en yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 ailesini geçtiğimiz hafta çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği lansman ile resmen tanıttı ve iPhone 12 ile iPhone 12 Pro, geçtiğimiz cuma günü seçili pazarlarda ön siparişe açıldı. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in ön siparişleri daha sonra başlayacak.

Ön sipariş verilen iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin önümüzdeki cuma gününden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanması bekleniyor ki ekranı paramparça olmuş ilk iPhone 12 fotoğraflarını da aynı gün içinde görmemiz son derece olası. Bu nedenledir ki Apple, daha cihazları sahiplerine teslim etmeden iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun ekran değişim ücretlerini açıkladı.

iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro ile aynı ekran değişim ücretine sahip

iPhone 12 modelleri henüz ülkemizde satışa sunulmadığından ekran değişiminin şu an için yalnızca ABD’deki ücretini biliyoruz. Apple tarafından yayınlanan Destek sayfasına göre hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro’nun ABD’deki ekran değişim ücreti 279 dolar (yaklaşık 2.200 TL). Peki, ekran değişim ücreti, iPhone 11 ailesinin ekran değişim ücretine kıyasla nasıl değişmiş durumda?

Apple’ın aynı destek sayfasına baktığımızda iPhone 11 Pro’nun da ekran değişim ücretinin 279 dolar olduğunu görüyoruz. Yani Apple, iPhone 12 Pro’da ekran boyutunu iPhone 11 Pro’ya kıyasla 5,8 inçten 6,1 inçe çıkarmasına rağmen ekran değişim ücretini değiştirmemiş durumda. Bununla birlikte iPhone 12’nin ekran değişim ücreti, iPhone 11’deki gibi LCD ekran yerine OLED ekran bulunduğundan 199 dolardan 279 dolara yükselmiş durumda.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ekranı Türkiye'de en az 2.500 TL'ye değişecek

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, iPhone 12 ailesi henüz ülkemizde satışa sunulmadığından ekran değişim ücretleri hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut iPhone 11 modellerinin ekran değişim ücretlerinden yola çıkarak bir tahminde bulunabiliriz.

Apple Türkiye’nin Destek bölümündeki Ekran Değişimi sayfasını ziyaret ettiğimizde iPhone 11 Pro’nun 2.509 TL ekran değişim ücretine sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile Apple Türkiye’nin kur değişimi ya da gümrük vergileri nedeniyle yeni bir zam yapmaması durumunda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun da 2.509 TL ekran değişim ücretine sahip olacağını söyleyebiliriz.

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