iPhone 12 Modellerinin Tasarımını Gösteren Maketler

Apple'ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modellerinin maketlerinin sızdırıldığı iddia edildi. iPhone 12 serisine ait olduğu iddia edilen maketler, şirketin iPhone 11 tasarımından uzaklaşmayacağını ancak keskin çerçeveli tasarıma geri döneceğini gösteriyor.

Apple, şimdiye kadar yeni iPhone modeli ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak ortaya atılan iddialar ve yaşanan sızıntılar, iPhone 12'nin üretim sürecinde herhangi bir sorun olmadığını ortaya koydu.

Kısa süre önce ortaya çıkan ve iPhone 12 modellerine ait olduğu iddia edilen maketler ise yeni iPhone'ların nasıl bir tasarım sunacağını gözler önüne seriyor. Maketler, iPhone 12 modellerinin önemli bir tasarım değişikliğine sahip olacağını ancak genel anlamda iPhone X ile tanıştığımız çentikli tasarıma bağlı kalacağını gösteriyor.

iPhone 12 serisinin sızdırılan maketleri

iPhone 12'nin sızdırılan görüntüleri, yaklaşmakta olan telefonun tasarım açısından yine alıştığımız o büyük çentiğe sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte cihazların çerçeveleri, iPhone 6 ile birlikte hayatımıza giren oval çerçeveler yerine iPhone 4 ve 5 serilerinden alışık olduğumuz keskin hatlara sahip.

Haberin girişinde bahsetmiş olduğumuz tasarım değişikliği ise kullanıcıları dolaylı olarak etkileyecek türden bir değişiklik. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone'larda SIM kart girişini yıllardır aynı yere konumlandırıyordu. iPhone 12'de ise SIM kart girişinin yeri değişiyor. Ancak bu değişim, bir yer değişikliğinden fazlasını ifade ediyor.

iPhone 12'nin SIM kart girişi bu şekilde olacak

Tahmin edebileceğiniz gibi SIM kart girişleri,telefonun içindeki birimlerle bağlıdır. Yani SIM kart girişinin yer değiştirmesi, cihazın içinde bir şeylerin değiştiği anlamına geliyor. SIM kart yerinin değiştirilmesiyle ilgili en iyi makul tahmin ise Apple'ın 5G desteği için donanımda gerçekleştirdiği bir takım iyileştirmeler nedeniyle SIM kart yerini değiştirdiği yönünde.

Maketler, iPhone 12'nin kamera kurulumlarını da gösteriyor

Görünüşe göre Apple, iPhone 12 serisinde tasarım olarak iPhone 11'deki kamera kurulumuna devam edecek. Çünkü sızdırılan maketler, bu telefonun farklı varyantlarında ikili ve üçlü kamera kurulumları yer almaya devam edeceğini ortaya koyuyor.

Sızdırılan bu maket tasarımların gerçeği ne kadar yansıttığını bilmek şu an için imkansız. Çünkü söz konusu sızıntılar, "macotakara" isimli Japonya merkezli bir internet sitesinden geliyor. Bu internet sitesi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı benzer sızıntılarla güvenilirliğini nispeten ispatlamış olsa da iPhone 12 ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz.