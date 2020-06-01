Apple, iPhone 12 Üretimine Temmuzda Başlayabilir

Apple, bilhassa ABD’yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına rağmen yeni iPhone modellerini her sene olduğu gibi eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Bugün ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre şirket, 6.1 inçlik iPhone 12 modelinin seri üretimine temmuz ayında başlayabilir.

ABD’li teknoloji devi Apple'ın, önümüzdeki eylül ayında düzenleyeceği lansmanda, dört yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bugün DigiTimes tarafından aktarılan bilgilere göre, 6.1 inçlik iPhone 12’nin seri üretimine temmuz ayında başlanabilir. Peki, Apple neden bu modelin üretimine daha erken paylaşmayı planlıyor. Elimizde bu soruya yönelik bazı cevaplar var.

Söylentiler, Samsung'un 5.4 inç, 6.1 inç iPhone 12 Pro ve 6.7 inç iPhone 12 Pro Max modelleri için OLED ekran tedarik edeceğini gösteriyor. Bu cihazların, Güney Koreli teknoloji devinin Y-OCTA ekran teknolojisi ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında dört farklı iPhone 12 modeli tanıtması bekleniyor

Bilmeyenler için söz konusu teknoloji, dokunmatik sensörün ayrı bir dokunmatik katmana ihtiyaç duymadan doğrudan OLED panele yerleştirilmesini sağlıyor. Dolayısı ile montaj süreci daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilir.

BOE ve LG tarafından sağlanacak dokunmatik modüllerin ise uygun kalibrasyon ve montaj için zamana ihtiyacı olacak. Bu nedenle Apple, teslimat hedeflerini kaçırmamak için 6.1 inçlik iPhone 12 modelinin seri üretimine diğerlerinden daha erken başlamayı planlıyor.

6.1 inçlik versiyon, 5.4 inçlik modelin büyük kardeşi olacak. Her iki varyant da, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin aksine paslanmaz çelik yerine alüminyum ve cam gövde ile birlikte gelecek. Öte yandan bu iki iPhone modelinin 120Hz ekran yenileme hızını desteklememesi bekleniyor. Önceki raporlar, yalnızca üst düzey iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in 120Hz OLED ekranlara sahip olacağı yönündeydi. Kısacası pürüzsüz bir ekran deneyimi isteyen kullanıcıların daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Peki, Apple yeni amiral gemisi serisinde nasıl bir fiyatlandırma politikası benimseyecek? Dört farklı modelden oluşması beklenen iPhone 12 ailesinin 649 dolardan başlayacağı tahmin ediliyor. Elbette, bu ve diğer bilgilerin Apple tarafından onaylanmadığını hatırlatmış olalım. Dolayısıyla fiyat, özellik ve üretim konusundaki iddialar ileride değişkenlik gösterebilir.