iPhone 12'nin Türkiye Fiyatı, ABD Fiyatının Neredeyse 2 Katı

13 Ekim'de yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12'yi tanıtan Apple, aynı zamanda her 4 modelin de ABD fiyatını açıklamıştı. iPhone 12 mini ile 699 dolardan başlayan telefonların Türkiye'deki resmi satış fiyatları, yine ABD doları cinsinden neredeyse 2 kat daha fazla olacak.

Yıllardır her yeni iPhone modelini aynı fiyat bandında satışa sunan Apple, 2020'de de bu geleneğini bozmadı. Toplamda 4 modelin yer aldığı iPhone 12 ailesi için ABD'de 699 dolar ila 1099 dolar arasında değişen başlangıç fiyatları belirlendi.

Serinin en küçük üyesi iPhone 12 mini'nin 64 GB hafızaya sahip başlangıç modeli ABD'de 699 dolardan ön siparişe açılacak. İkinci model iPhone 12, tıpkı iPhone 11 gibi 799 dolardan başlayacak. Üst segment iPhone 12 Pro ise 999 dolar ve en büyük model iPhone 12 Pro Max de 1099 dolardan başlayacak.

Apple'ın sabit fiyat politikasına rağmen yeni iPhone 12'ler, dolar bazında Türkiye'de yaklaşık 2 kat daha pahalı olabilir:

Apple Türkiye, yeni iPhone 12 modellerinin resmi fiyatlarını henüz açıklamadı, ancak elimizde birbiriyle uyuşan 2 farklı tutarlı bilgi mevcut. Bunlardan ilki telefonların dolar bazındaki resmi ABD fiyatı, gümrük girişi ve vergi uygulamalarının ardından ulaştığımız hesaplama sonucu. Diğeri ise telefonların tanıtımından 2 gün sonra ortaya çıkan ve operatörlere ait olduğu iddia edilen resmi fiyatlar.

Her iki durumda da iPhone 12'lerin Türkiye'deki yaklaşık başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 mini: ~10.000 TL

iPhone 12: ~11.000 TL

iPhone 12 Pro: ~15.000 TL

iPhone 12 Pro Max: ~17.000 TL

Bu fiyatları TL'den ABD doları cinsine dönüştürdüğümüzde ise durum şu:

iPhone 12 mini: ~1260 dolar (Resmi ABD fiyatı: 699 dolar)

iPhone 12: ~1.385 dolar (Resmi ABD fiyatı: 799 dolar)

iPhone 12 Pro: ~1.890 dolar (Resmi ABD fiyatı: 999 dolar)

iPhone 12 Pro Max: ~2.140 dolar (Resmi ABD fiyatı: 1099 dolar)

iPhone 12 modelleri Türkiye'de ABD'den kaç kat daha pahalı?

iPhone 12 mini: 1,8 kat daha pahalı

iPhone 12: 1,7 kat daha pahalı

iPhone 12 Pro: 1,8 kat daha pahalı

iPhone 12 Pro Max: 1,9 kat daha pahalı

Yukarıdaki bilgilerin resmi iPhone 12 fiyatları açıklandığı zaman çok büyük değişikliğe uğrayacağını düşünmüyoruz. Apple, iPhone 12'yi tanıttıktan hemen sonra iPhone 11 modellerinin ABD'de fiyatlarına 100 dolar indirim uygulamış, bu indirim Türkiye fiyatlarına yansımamıştı. Hatta AirPods Pro kulaklıkların Türkiye fiyatlarına da zam geldiğini görmüştük.

Bu arada geçtiğimiz yıl 7.299 TL ile ülkemizde satışa sunulan iPhone 11, yıl içerisinde değişen kur farkı nedeniyle bir kez zam yüzü görmüş ve fiyatı 7.999 TL'ye yükselmişti.

iPhone 12 hakkında tüm detayları aşağıdaki videomuzda sizlerle paylaşmıştık