iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max’in Farkları

Apple’ın yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12, iki farklı segment ve dört farklı model ile karşımıza çıktı. İlk bakışta birbirlerine benzeyen telefonların aralarındaki en büyük fark boyutları. Ancak yakından baktığımızda daha fazla ve çok daha önemli farklar bulunuyor.

Son 3 yıldır eş zamanlı olarak 3 iPhone modeli ile karşımıza çıkan Apple, 2020’de model sayısını 4’e çıkardı. İki segment ve dört modelden oluşan iPhone 12 ailesi, aynı zamanda Apple’ın ilk 5G’li akıllı telefon modellerini içeriyor.

iPhone 12 modelleri arasındaki en temel farklar boyut, malzeme türü ile kalitesi ve kamera performansı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sıkı bir Apple takipçisi olmayanlar için 4 modeli yan yana görmek kafa karıştırabiliyor.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max farkları:

Tasarım: Ön panel malzemelesi, Arka panel malzemesi, Çerçeve malzemesi, Renkler.

Boyutlar: Uzunluk, Genişlik, Kalınlık, Ağırlık.

Ekran: Boyutlar, Çözünürlük, Yoğunluk, Parlaklık.

Performans: Yonga, Hafıza, RAM, Batarya, Bağlantı.

Kameralar ve fotoğraf,

Video,

Fiyatlar.

Tasarım:

Apple, yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi iPhone 12 ailesinin 2 segmentini 2 farklı tasarım dili ile karşımıza sunuyor. iPhone 12 ve 12 mini parlak cam arka yüzey, aliminyum çerçeve ve daha pastel tonlara sahip 4 renk seçeneği ile birlikte geliyor. iPhone 12 Pro ve Pro Max'te ise arka yüzeydeki cam daha az leke tutması için matlaşıyor, çerçeve daha sağlam olan paslanmaz çeliğe terfi ediyor, renkler de üst segment tanımına uyacak şekilde değişip yine 4 seçenek şeklinde geliyor.

Bu temel tasarım farklılıkları dışında dikkat çeken en önemli detay ise kamera modülü. Pro modellerinde modülün içerisinde 3'lü kamera sensörlerini, flaşı, LIDAR sensörü ve mikrofonu görüyoruz. iPhone 12 ve 12 mini de ise 3 yerine 2 kamera sensörü flaş ve mikrofon yer alıyor.

Tüm iPhone 12 modellerinin ekranı, Apple'ın ısrarla "cam" demediği Ceramic Shield (Seramik Koruma) adında bir teknolojiye sahip. Görünüm açından camdan farksız olan bu teknoloji, Gorilla Glass ile tanıdığımız Corning tarafından üretildi ve ilk kez iPhone 12'de kullanıldı. Apple'a göre Ceramic Shield sayesinde yeni iPhone'lar, önceki nesle göre 4 kat daha dayanıklı.

Dayanıklılık demişken tüm modeller, IP68 sertifikası sayesinde 6 metre derinlikteki basınca 30 dakika boyunca dayanabiliyorlar. Apple, suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda önceki nesle önemli bir geliştirme yapmamış gibi görünüyor.

Tasarımın ortak noktaları:

Ceramic Shield ekran koruması

Ses tuşları (sol), kilit ve güç tuşları (sağ) tüm modellerde aynı yerde,

4'er farklı renk seçeneği,

Sol üst köşede bulunan dörtgen kamera modülü

Boyutlar:

Tasarım açısından iPhone 12/mini ve iPhone 12 Pro/Max'in birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını gördük. Ancak iş boyutlara geldiğinde bu ayrım farklı bir yöne doğru kayıyor. Tasarımları farklı, ancak boyutları aynı olan iPhone 12 ve 12 Pro adeta çift yumurta ikizi. Bu iki telefon arasındaki tek boyut farkı Pro'nın çelik çerçeveler nedeniyle daha ağır bir telefon olması.

iPhone 12 mini ise evin bakkala gönderilen en küçük üyesi olarak karşımızda. Ailenin büyüğü ise 12 mini'den yaklaşık 3 santimetre daha uzun boyu, yaklaşık 1,5 santimetre daha geniş gövdesi ve 228 gramlık ağırlığı iPhone 12 Pro Max.

Boyutların ortak noktaları:

iPhone 12 ve 12 Pro birebir aynı boyutlara sahip,

Tüm modeller aynı kalınlıkta.

Ekran:

Tüm iPhone 12 modellerinde aynı ekran paneli ve birim alan başına aynı piksel yoğunluğu var. Apple'ın Super Retina XDR ekran olarak adlandırdığı OLED panel bütün modellerde aynı deneyimi sunuyor. Ancak çözünürlükler ve özgün piksel yoğunlukları boyutlara göre değişiyor.

Çift yumurta ikizleri olan iPhone 12 ve 12 Pro arasında ekran konusunda tek fark, standart maksimum parklaklık seviyesi. HDR modu kapalı iken iPhone 12 635 nit parlaklığa, 12 Pro ise 800 nit parlaklığa çıkıyor. Günlük kullanım sırasında genel kullanıcılar bu farkı anlamayacaklardır. Dolayısı ile iPhone 12 ve 12 Pro'nun birebir aynı ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ekranların ortak noktaları:

Tüm modellerde OLED panel (Super Retine XDR Display).

HDR, True Tone ve 3D Touch'ın yerini alan Haptic Touch desteği.

Parmak izi tutmayan kaplama.

Performans:

Bu aşamadan itibaren telefonların dışını bırakıp içlerine yakından bakıyoruz. İlk söylememiz gereken detay Apple'ın tüm iPhone 12 modellerinde aynı işlemci yongası, yani A14 Bionic'i kullanması. Dünyanın ilk 5 nm mimariye sahip bu yongası, böylece daha yüksek performans sunmasına rağmen daha az enerji tüketiyor. A14 Bionic hakkında çok daha detaylı bilgiyi için buradaki makalemize göz atabilirsiniz.

Performansı doğrudan etkileyecek olan ilk fark ise RAM miktarları olarak gözümüze çarpıyor. iPhone 12 mini'deki RAM miktarı henüz açıklanmasa da 4 GB olacağını düşünüyoruz. Pro modellerinde ise 6 GB RAM karşımıza çıkıyor. Bu artışın nedeni telefoto ve 3 boyutlu tarama yapan kızılötesi LIDAR sensörleri . Nitekim bu iki fazla sensör, Pro modellerinin RAM yükünü artırıyor, daha fazla hafıza gerekiyor. Bunun dışında 12 mini ve 12'nin dahili hafıza seçenekleri 64 GB ile başlıyor, Pro modellerinde ise başlangıç 128 GB ile yapılıyor.

Apple her zaman olduğu gibi iPhone 12'ler ile birlikte tüm modellerin RAM ve batarya kapasitelerini açıklamadı. Tabloda yıldızlı olarak gördüğünüz bilgiler, iPhone 12 tanıtımından önce yapılan sektörel sızıntılara dayanıyor. Cihazların boyutlarına göre değişen batarya kapasitelerinin bu tablodan çok da farklı olmayacağını düşünüyoruz.

Performansın ortak noktaları:

Apple A14 Bionic işlemci yongası,

5G ile 4 Gbps'ye kadar ulaşan indirme 200 Mbps'ye kadar ulaşan yükleme hızı,

MagSafe manyetik aksesuar ekosistemine uyum.

Kameralar ve fotoğraf:

Apple, iPhone 12 ailesinin her modelinde profesyonel fotoğraf deneyimini son kullanıcıya sunmak için çalışmış durumda. Bunun için dakikalar boyunca ışık, enstantane veya diyafram ayarı yapmaya gerek kalmadan, 2 ya da 3 entegre lens ile birlikte sorun çözülüyor.

iPhone 12'de bulunan 12'şer MP çözünürlüğündeki geniş ve ultra geniş açılı sensötlerin her ikisi de gece moduna sahip. Bu sensörler Pro modellerde de aynı, ancak onlara telefoto ve LIDAR sensörleri eşlik ediyor. Telefoto sayesinde standart modellere kıyasla iPhone 12 Pro'da 2 kat, Pro Max'te ise 2,5 kat optik ve dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Yani Pro modelleri, standar iPhone 12'lere kıyasla iki kat daha uzak mesafeyi netlik bozulmadan çekebiliyor.

iPhone 12 ve 12 mini'de sadece geniş açılı lenste Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği bulunuyor. Pro modellerde ise geniş açılı sensörün yanı sıra telefoto da OIS desteğine sahip. Yani iPhone 12 ve 12 mini sarsılmaları sadece yakın mesafeler için önleyebilirken, Pro modelleri uzak mesafeli çekimlerde de titremelerin önüne geçebiliyor. Ayrıca Pro ve Pro Max, çekilen fotoğrafları, Apple'ın geniş düzenleme imkanı sunan ProRAW formatında kaydedebiliyor.

Kameraların ortak noktaları:

Derinlik ve Bokeh efektli portre modu

Altı farklı portre modu filtresi,

Çekilen sahneye göre değişebilen Smart HDR,

Animoji ve memoji,

Canlı (Live) fotoğraf modu,

Gece modu,

Retina flaş,

Burst modu.

NOT: Tüm iPhone 12 modellerinde 12 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera ile 4K'ya kadar 24, 40 ve 60 FPS videolar kaydedilebiliyor.

Video:

Tüm iPhone modelleri video performansı konusunda birbirlerin çok yakın, ancak kesinlikle aynı değil. Bu farkı ortaya koyan şey ise Pro modellerde yer alan telefoto ve LIDAR sensörleri. Telefoto sensör sayesinde video çekimi sırasında daha çok optik ve dijital yakınlaştırma yapmak mümkün. Hatta bu konuda iPhone 12 Pro Max, 12 Pro'dan bile daha çok imkan sunuyor.

LIDAR sensörne gelecek olursak işler bir kez daha boyut değiştiriyor. Bu sensör sayesinde çevreye milyonlarca kızıl ötesi ışın gönderebilen Pro modelleri, video çekerken yaşanan ani odak bozulmalarının önüne geçebiliyor. Elbette LIDAR sensöre sahip bir kamera kurulumu, sadece çevreyi videoya şeklinde kaydetmekle kalmıyor.

iPhone 12 Pro ve Pro Max, çevrenin ve nesnelerin 3 boyutlu dijital kopyalarını yaratabiliyor. Ayrıca Instagram filtreleri gibi günlük kullanımlarda, sanal gerçeklik tabanlı oyun ve oygulamalarda da LIDAR'ın sağlayacağı avantaj, geliştiricilerin hayal gücüne kalmış durumda. Apple, iPhone 12 Pro modellerinin sinema sektöründe bile temel bir araç olabileceğini savunuyor.

Video performansının ortak noktaları:

Tüm çözünürlük değerlerinde ve çekim modlarında eşit kare sayısı,

İki farklı video formatında dosya kaydedebilme,

Dolby Vision ve HDR ile 30 FPS video kaydı,

Gece modu destekli Time-lapse çekimi,

Tüm çözünürlüklerde sinematik video stabilitesi,

QuickTake video kaydı,

Optik Görüntü Sabitleme (OIS),

Ses yakınlaştırma,

Video kaydolurken 8 MP'lik fotoğraflar çekebilme,

Fiyatlar:

Geldik her kapının çıktığı o konuya. Apple, ABD ve Avrupa ülkelerinde yıllardır her yeni modelini aynı fiyattan satışa sunuyor, önceki nesiller ise ucuzluyor. Ancak iPhone 12 ailesi, ne yazık ki Türkiye'de yükselen kurun etkisi altına girerek fiyatlandırılacak. Hatta bu fiyatlandırma, Apple Türkiye için rekor seviyede olabilir. Zira

ABD'de 100 dolar indirime giren bir önceki nesil iPhone 11, ülkemizdeki kur değişimi nedeniyle yıl içerisinde zamlanmıştı (7.299 TL'den satışa sunuldu ve 7.999 TL'ye yükseldi). Ayrıca Apple, iPhone 12'leri tanıttığı 13 Ekim'de AirPods Pro kulaklıklarına da kur zammı yaptı.

Yukarıdaki tablo, cihazların vergisiz ve dolar cinsindeki ABD fiyatları üzerinden yapılan bir hesaplamayı içeriyor. Apple Türkiye, fiyatlarda yerelleşme politikasını uygulayarak kâr miktarını düşürüp, fiyatları bir nebze daha aşağıya çekebilir. Yinede minimum 9 bin TL, maksimum 15 bin TL seviyesinde bir iPhone 12 ailesi ile karşılacağız.