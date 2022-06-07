iPhone 13 Fiyatı Dolar ve Enflasyona Göre Ne Kadar Zamlandı?

Apple, 6 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinliğin ardından iPhone 13 dahil Türkiye'deki tüm ürünlerinin fiyatlarına devasa bir zam daha yaptı. Peki Apple'ın yeni zammıyla birlikte iPhone 13'ün enflasyon ve dolar kuru karşısındaki performansı piyasaya çıktığı günden bu yana nasıl oldu?

6 Haziran Pazartesi günü WWDC 2022 etkinliği kapsamında büyük sunumunu gerçekleştiren Apple, merakla beklenen pek çok yeni ürününü ve hizmetini tanıttı. Fakat son aylarda alıştığımız gibi şirket, bu etkinliğin ardından mağazasını ziyaret eden Türk vatandaşlara küçük bir sürpriz(!) yaptı.

Apple, etkinliğin ardından mağaza sayfasını güncelleyerek tüm ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Gelen zamla birlikte son iPhone serisi olan iPhone 13’ün başlangıç fiyatı da 22.499 TL’ye yükseldi. Peki, iPhone 13’ün fiyatı dolar ve enflasyona kıyasla nasıl bir yol kat etti? Apple, yeni fiyatlarıyla kârını ne kadar artırdı? Gelin, grafiklerle yakından inceleyelim.

iPhone 13 fiyatı, dolar ve enflasyona göre nasıl değişti?

Bu yazımızda baz alacağımız standart iPhone 13 128 GB modeli ülkemizde satışa çıktığı ilk gün 11.999 TL’lik fiyat etiketine sahipti. 1 Ekim günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 15.30’da paylaşılan dolar kuru 8,86 TL iken ekim ayı aylık enflasyon oranı, ilerleyen günlerde %1,25 olarak açıklandı.

Birazdan geçeceğimiz grafikte de her ayın ilk gününde dolar kuru, iPhone 13 fiyatı ve o ay açıklanan aylık enflasyon oranını baz aldık. Daha sonrasında aylık artış oranlarını birbiri üzerine ekleyerek bu üç maddede toplam aylık artış oranını karşılaştırdık. Ortaya çıkan tablo şu şekildeydi:

(Her bir nokta her ayın 1'ini temsil ediyor, sonnokta 6 Haziran tarihini gösteriyor.)

Bu tablo ne anlatıyor? Apple bizi kazıklıyor mu?

Tablodan görebildiğimiz üzere Apple, her zaman dolar kuruyla paralel bir şekilde fiyatlandırma yapmaya özen gösteriyor. Enflasyondaki artış oranı, Apple’ın Türkiye’deki maliyetlerini artırıyor olsa bile iPhone fiyatlarına yansımıyor. Üstelik iPhone fiyatları ve dolar kuru arasında şöyle farklılıklar da bulunuyor:

1 Ekim - 6 Haziran tarihleri arasında

Dolar kurundaki artış: %89,16

iPhone fiyat artışı: %87,50

1 Ekim’de iPhone fiyatı/dolar kuru arasındaki fark: 1.354 kat

6 Haziran’da iPhone fiyatı/dolar kuru arasındaki fark: 1.347 kat

Grafik ve yukarıdaki verilerden yola çıkarak Apple’ın Türkiye fiyatlarına zam yapmasına rağmen kârının günden güne azaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte enflasyonun da Apple Türkiye’nin maliyetini artırdığını düşünürsek, bu kâr oranının çok daha fazla düştüğünü belirtebiliriz.

Apple'ın 1 Ekim'den bu yana yaptığı zamlar ve indirimler ile iPhone 13 fiyatları: