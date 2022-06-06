Apple Türkiye'den iPhone 13 Fiyatlarına Zam - 6 Haziran

Apple, WWDC 2022'nin ilk gününde iOS 16 ve yeni MacBook modelleri dahil pek çok ürün ve işletim sistemi sürümünü duyurdu. Ancak Apple hayranlarının yeni ürünlere olan heyecanı ne yazık ki kursaklarında kaldı. Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere Türkiye'deki satışa sunduğu çoğu ürününe zam yaptı.
Apple'ın piyasadaki en güncel iPhone serisi olan iPhone 13, an itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaşmış durumda. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL'ye ulaştı. Bu sürpriz zam, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 modelleri için sabırsızlanan Apple hayranlarını da bir miktar endişelendirmiş durumda.
En pahalı iPhone 13'ün fiyatı 42 bin liraya yaklaştı
iPhone 13 mini fiyatları
- 128 GB
- Eski fiyatı: 17.499 TL
- Yeni fiyatı: 20.999 TL
- 256 GB
- Eski fiyatı: 19.299 TL
- Yeni fiyatı: 22.999 TL
- 512 GB
- Eski fiyatı: 22.099 TL
- Yeni fiyatı: 26.999 TL
iPhone 13 fiyatları
- 128 GB
- Eski fiyatı:18.999 TL
- Yeni fiyatı: 22.499 TL
- 256 GB
- Eski fiyatı: 20.799 TL
- Yeni fiyatı: 24.499 TL
- 512 GB
- Eski fiyatı: 23.599 TL
- Yeni fiyatı: 28.499 TL
iPhone 13 Pro fiyatları
- 128 GB
- Eski fiyatı: 24.999 TL
- Yeni fiyatı: 29.999 TL
- 256 GB
- Eski fiyatı: 26.799 TL
- Yeni fiyatı:31.999 TL
- 512 GB
- Eski fiyatı: 29.599 TL
- Yeni fiyatı: 35.999 TL
- 1 TB
- Eski fiyatı: 32.399 TL
- Yeni fiyatı: 38.799 TL
iPhone 13 Pro Max fiyatları
- 128 GB
- Eski fiyatı: 27.999 TL
- Yeni fiyatı: 32.999 TL
- 256 GB
- Eski fiyatı: 29.799 TL
- Yeni fiyatı: 34.999 TL
- 512 GB
- Eski fiyatı: 32.599 TL
- Yeni fiyatı: 38.999 TL
- 1 TB
- Eski fiyatı: 35.399 TL
- Yeni fiyatı: 41.799 TL
Tüm Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları uçtu!
Apple, iPhone 13 ailesinin yanı sıra MacBook, Apple Watch, AirPods gibi satışa sunduğu diğer ürünlerin fiyatlarına da 'ufak dokunuşlar' yaptı. Halihazırda erişilebilir olmaktan epey uzak olan Apple ürünlerin fiyatları, son zamlarla birlikte Apple hayranlarını derin düşüncelere sürükleyecek seviyelere geldi.
M1 MacBook Air
- Eski fiyatı : 17.999 TL
- Yeni fiyatı: 20.999 TL
M1 Pro MacBook Pro 14 inç
- Eski fiyatı : 35.499 TL
- Yeni fiyatı: 41.999 TL
M1 Max MacBook Pro 16 inç
- Eski fiyatı : 60.999 TL
- Yeni fiyatı: 71.999 TL
iPad Air
- 64 GB
- Wi-Fi
- Eski fiyatı : 10.699 TL
- Yeni fiyatı : 12.799 TL
- Wi-Fi + Hücrecel
- Eski fiyatı : 13.299 TL
- Yeni fiyatı : 15.799 TL
- Wi-Fi
- 256 GB
- Wi-Fi
- Eski fiyatı : 13.299 TL
- Yeni fiyatı: 15.799 TL
- Wi-Fi + Hücrecel
- Eski fiyatı : 15.899 TL
- Yeni fiyatı: 18.799 TL
- Wi-Fi
iPad
- 64 GB
- Wi-Fi
- Eski fiyatı : 5.999 TL
- Yeni fiyatı : 7.199 TL
- Wi-Fi + Hücrecel
- Eski fiyatı : 8.199 TL
- Yeni fiyatı : 9.799 TL
- Wi-Fi
- 256 GB
- Wi-Fi
- Eski fiyatı : 8.599 TL
- Yeni fiyatı: 10.199 TL
- Wi-Fi + Hücrecel
- Eski fiyatı : 10.799 TL
- Yeni fiyatı: 12.799 TL
- Wi-Fi
iPad Pro
- 11 inç
- Eski fiyatı : 14.299 TL
- Yeni fiyatı: 16.999 TL
- 12.9 inç
- Eski fiyatı : 19.499 TL
- Yeni fiyatı: 22.999 TL
AirPods 3
- Eski fiyatı : 2.999 TL
- Yeni fiyatı: 3.599 TL
AirPods Pro
- Eski fiyatı : 4.499 TL
- Yeni fiyatı: 5.399 TL
Apple Watch 7 45 mm
- Eski fiyatı : 6.999 TL
- Yeni fiyatı: 8.399 TL
AirTag
- Eski fiyatı : 469 TL
- Yeni fiyatı: 559 TL