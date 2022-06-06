Apple Türkiye'den iPhone 13 Fiyatlarına Zam - 6 Haziran

Apple Türkiye, WWDC 2022'deki ilk sunumunun hemen ardından Türkiye'deki ürünlerinin fiyatlarına zam yaptı. Son zamların ardından en ucuz iPhone 13'ün fiyatı 21 bin liraya dayandı.

Apple, WWDC 2022'nin ilk gününde iOS 16 ve yeni MacBook modelleri dahil pek çok ürün ve işletim sistemi sürümünü duyurdu. Ancak Apple hayranlarının yeni ürünlere olan heyecanı ne yazık ki kursaklarında kaldı. Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere Türkiye'deki satışa sunduğu çoğu ürününe zam yaptı.

Apple'ın piyasadaki en güncel iPhone serisi olan iPhone 13, an itibarıyla 20.999 TL başlangıç fiyatına ulaşmış durumda. iPhone 13 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 29.999 TL'ye ulaştı. Bu sürpriz zam, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 modelleri için sabırsızlanan Apple hayranlarını da bir miktar endişelendirmiş durumda.

En pahalı iPhone 13'ün fiyatı 42 bin liraya yaklaştı

iPhone 13 mini fiyatları

128 GB Eski fiyatı: 17.499 TL Yeni fiyatı: 20.999 TL

256 GB Eski fiyatı: 19.299 TL Yeni fiyatı: 22.999 TL

512 GB Eski fiyatı: 22.099 TL Yeni fiyatı: 26.999 TL



iPhone 13 fiyatları

128 GB Eski fiyatı:18.999 TL Yeni fiyatı: 22.499 TL

256 GB Eski fiyatı: 20.799 TL Yeni fiyatı: 24.499 TL

512 GB Eski fiyatı: 23.599 TL Yeni fiyatı: 28.499 TL



iPhone 13 Pro fiyatları

128 GB Eski fiyatı: 24.999 TL Yeni fiyatı: 29.999 TL

256 GB Eski fiyatı: 26.799 TL Yeni fiyatı:31.999 TL

512 GB Eski fiyatı: 29.599 TL Yeni fiyatı: 35.999 TL

1 TB Eski fiyatı: 32.399 TL Yeni fiyatı: 38.799 TL



iPhone 13 Pro Max fiyatları

128 GB Eski fiyatı: 27.999 TL Yeni fiyatı: 32.999 TL

256 GB Eski fiyatı: 29.799 TL Yeni fiyatı: 34.999 TL

512 GB Eski fiyatı: 32.599 TL Yeni fiyatı: 38.999 TL

1 TB Eski fiyatı: 35.399 TL Yeni fiyatı: 41.799 TL



Tüm Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları uçtu!

Apple, iPhone 13 ailesinin yanı sıra MacBook, Apple Watch, AirPods gibi satışa sunduğu diğer ürünlerin fiyatlarına da 'ufak dokunuşlar' yaptı. Halihazırda erişilebilir olmaktan epey uzak olan Apple ürünlerin fiyatları, son zamlarla birlikte Apple hayranlarını derin düşüncelere sürükleyecek seviyelere geldi.

M1 MacBook Air

Eski fiyatı : 17.999 TL

Yeni fiyatı: 20.999 TL

M1 Pro MacBook Pro 14 inç

Eski fiyatı : 35.499 TL

Yeni fiyatı: 41.999 TL

M1 Max MacBook Pro 16 inç

Eski fiyatı : 60.999 TL

Yeni fiyatı: 71.999 TL

iPad Air

64 GB Wi-Fi Eski fiyatı : 10.699 TL Yeni fiyatı : 12.799 TL Wi-Fi + Hücrecel Eski fiyatı : 13.299 TL Yeni fiyatı : 15.799 TL

256 GB Wi-Fi Eski fiyatı : 13.299 TL Yeni fiyatı: 15.799 TL Wi-Fi + Hücrecel Eski fiyatı : 15.899 TL Yeni fiyatı: 18.799 TL



iPad

64 GB Wi-Fi Eski fiyatı : 5.999 TL Yeni fiyatı : 7.199 TL Wi-Fi + Hücrecel Eski fiyatı : 8.199 TL Yeni fiyatı : 9.799 TL

256 GB Wi-Fi Eski fiyatı : 8.599 TL Yeni fiyatı: 10.199 TL Wi-Fi + Hücrecel Eski fiyatı : 10.799 TL Yeni fiyatı: 12.799 TL



iPad Pro

11 inç Eski fiyatı : 14.299 TL Yeni fiyatı: 16.999 TL

12.9 inç Eski fiyatı : 19.499 TL Yeni fiyatı: 22.999 TL



AirPods 3

Eski fiyatı : 2.999 TL

Yeni fiyatı: 3.599 TL

AirPods Pro

Eski fiyatı : 4.499 TL

Yeni fiyatı: 5.399 TL

Apple Watch 7 45 mm

Eski fiyatı : 6.999 TL

Yeni fiyatı: 8.399 TL

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