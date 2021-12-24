Ülkemizde eylül ayının başından bu yana artan döviz kuru, son olarak doların 18 TL'yi, euronunsa 20 TL'yi aştığını göstermişti. Bu süreç boyunca da elbette birçok şirket, dağıtımcı ve satıcı, özellikle teknolojik ürünlerin fiyatlarında sürekli güncelleme yapmak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri de Apple idi. Apple, dolar 16'yı aştığı gün ürünlerine binlerce TL'lik zam yapmıştı.
Fakat döviz, geçtiğimiz günlerde duyurulan ve yürürlüğe konan Kur Korumalı TL Mevduat isimli yeni sistemle birlikte büyük bir düşüş yaşamıştı. Duyuru sırasında 18'lerde dolaşan dolar, bugün 11,61 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı oranda düşüş, euroda da mevcut durumda. Bu düşüş sonrasında vatandaşlar, ürünlerin fiyatlarında da düşüş beklerken bu yönde yoğun talep gören Apple, bugün fiyatlarını yeniden güncelledi ve tüm ürünlerinde binlerce TL'lik indirim yaptı.
Apple ürünlerinin 24 Aralık itibarıyla belirlenen yeni resmi fiyatları şu şekilde:
Tüm iPhone modelleri:
- iPhone SE 2 64 GB yeni fiyat: 7.799 TL
- Eski fiyat: 10.499 TL
- Değişim: -2.700 TL
- iPhone SE 2 128 GB yeni fiyat: 8.499 TL
- Eski fiyat: 11.499 TL
- Değişim: -3.000 TL
- iPhone 11 64 GB yeni fiyat: 10.999 TL
- Eski fiyat: 13.999 TL
- Değişim: -3.000 TL
- iPhone 11 128 GB yeni fiyat: 11.699 TL
- Eski fiyat: 14.999 TL
- Değişim: -3.300 TL
- iPhone 12 mini 64 GB yeni fiyat: 13.499 TL
- Eski fiyat: 17.999 TL
- Değişim: -4.500 TL
- iPhone 12 64 GB yeni fiyat: 14.999 TL
- Eski fiyat: 19.499 TL
- Değişim: -4.500 TL
- iPhone 13 mini 128 GB yeni fiyat : 14.799 TL
- Eski fiyat: 19.999 TL
- Değişim: -5.200 TL
- iPhone 13 128 GB yeni fiyat: 16.299 TL
- Eski fiyat: 21.499 TL
- Değişim:-5.200 TL
- iPhone 13 Pro 128 GB yeni fiyat: 21.499 TL
- Eski fiyat: 28.999 TL
- Değişim: -7.500 TL
- iPhone 13 Pro Max 128 GB yeni fiyat: 23.999 TL
- Eski fiyat: 31.999 TL
- Değişim: -8.000 TL
M1 işlemcili Macbook modelleri:
- Macbook Air M1 256 GB yeni fiyat: 14.999 TL
- Eski fiyat: 19.999 TL
- Değişim: -5.000 TL
- Macbook Air M1 512 GB yeni fiyat: 18.749 TL
- Eski fiyat: 24.999 TL
- Değişim: -6.250 TL
- Macbook Pro 13" 256 GB yeni fiyat: 18.999 TL
- Eski fiyat: 25.999
- Değişim: -7.000 TL
- Macbook Pro 13" 512 GB yeni fiyat: 21.999 TL
- Eski fiyat: 24.999
- Değişim: -3.000 TL
- Macbook Pro 2021 14" 512 GB yeni fiyat: 29.999 TL
- Eski fiyat: 39.999 TL
- Değişim: -10.000 TL
- Macbook Pro 2021 14" 1 TB yeni fiyat: 37.499 TL
- Eski fiyat: 49.999 TL
- Değişim: -12.500 TL
- Macbook Pro 2021 16" 512 GB, 16 çekirdek yeni fiyat: 37.499 TL
- Eski fiyat: 49.999 TL
- Değişim: -12.500 TL
- Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 16 çekirdek yeni fiyat: 40.499 TL
- Eski fiyat: 53.999 TL
- Değişim: -13.500 TL
- Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek yeni fiyat: 52.499 TL
- Eski fiyat: 69.999 TL
- Değişim: -17.500 TL
iPad modelleri:
- iPad Mini 64 GB yeni fiyat: 7.899 TL
- Eski fiyat: 10.449 TL
- Değişim: -2.600 TL
- iPad Mini 256 GB yeni fiyat: 10.149 TL
- Eski fiyat: 13.499 TL
- Değişim: -3.350 TL
- iPad Air 64 GB yeni fiyat: 8.999 TL
- Eski fiyat: 11.999 TL
- Değişim: -3.000 TL
- iPad Air 256 GB yeni fiyat: 11249 TL
- Eski fiyat: 14.999 TL
- Değişim: -3.750 TL
- iPad Pro 11" yeni fiyat: 11.999 TL
- Eski fiyat: 16.999 TL
- Değişim: -5.000 TL
- iPad Pro 12,9" yeni fiyat: 16.499 TL
- Eski fiyat: 22.499 TL
- Değişim: -8.000 TL
AirPods kulaklık modelleri:
- AirPods 2. nesil yeni fiyat: 1.899 TL
- Eski fiyat: 2.499 TL
- Değişim: -600 TL
- AirPods 3. nesil yeni fiyat: 2.599 TL
- Eski fiyat: 3.499 TL
- Değişim: -900 TL
- AirPods Pro yeni fiyat: 3.799 TL
- Eski fiyat: 5.099 TL
- Değişim: -1.300 TL
- AirPods Max yeni fiyat: 7.999 TL
- Eski fiyat: 10.499 TL
- Değişim: -2.500 TL