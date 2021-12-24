Doların yükselmesiyle ürünlerine binlerce TL'lik zam yapan Apple Türkiye, dolar düşünce tüm ürünlerinin fiyatlarını neredeyse aynı oranda indirdi. Yine de tüm ürünlerin fiyatı, zam gelmeden önceki fiyatına göre bir nebze yüksek tutuldu.

Ülkemizde eylül ayının başından bu yana artan döviz kuru, son olarak doların 18 TL'yi, euronunsa 20 TL'yi aştığını göstermişti. Bu süreç boyunca da elbette birçok şirket, dağıtımcı ve satıcı, özellikle teknolojik ürünlerin fiyatlarında sürekli güncelleme yapmak zorunda kalmıştı. Bu şirketlerden biri de Apple idi. Apple, dolar 16'yı aştığı gün ürünlerine binlerce TL'lik zam yapmıştı.

Fakat döviz, geçtiğimiz günlerde duyurulan ve yürürlüğe konan Kur Korumalı TL Mevduat isimli yeni sistemle birlikte büyük bir düşüş yaşamıştı. Duyuru sırasında 18'lerde dolaşan dolar, bugün 11,61 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı oranda düşüş, euroda da mevcut durumda. Bu düşüş sonrasında vatandaşlar, ürünlerin fiyatlarında da düşüş beklerken bu yönde yoğun talep gören Apple, bugün fiyatlarını yeniden güncelledi ve tüm ürünlerinde binlerce TL'lik indirim yaptı.

Apple ürünlerinin 24 Aralık itibarıyla belirlenen yeni resmi fiyatları şu şekilde:

Tüm iPhone modelleri:

iPhone SE 2 64 GB yeni fiyat: 7.799 TL Eski fiyat: 10.499 TL Değişim: -2.700 TL

iPhone SE 2 128 GB yeni fiyat: 8.499 TL Eski fiyat: 11.499 TL Değişim: -3.000 TL

iPhone 11 64 GB yeni fiyat: 10.999 TL Eski fiyat: 13.999 TL Değişim: -3.000 TL

iPhone 11 128 GB yeni fiyat: 11.699 TL Eski fiyat: 14.999 TL Değişim: -3.300 TL

iPhone 12 mini 64 GB yeni fiyat: 13.499 TL Eski fiyat: 17.999 TL Değişim: -4.500 TL

iPhone 12 64 GB yeni fiyat: 14.999 TL Eski fiyat: 19.499 TL Değişim: -4.500 TL

​iPhone 13 mini 128 GB yeni fiyat : 14.799 TL Eski fiyat: 19.999 TL Değişim: -5.200 TL

iPhone 13 128 GB yeni fiyat: 16.299 TL Eski fiyat: 21.499 TL Değişim:-5.200 TL

​iPhone 13 Pro 128 GB yeni fiyat: 21.499 TL Eski fiyat: 28.999 TL Değişim: -7.500 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB yeni fiyat: 23.999 TL Eski fiyat: 31.999 TL Değişim: -8.000 TL



M1 işlemcili Macbook modelleri:

Macbook Air M1 256 GB yeni fiyat: 14.999 TL Eski fiyat: 19.999 TL Değişim: -5.000 TL

Macbook Air M1 512 GB yeni fiyat: 18.749 TL Eski fiyat: 24.999 TL Değişim: -6.250 TL

Macbook Pro 13" 256 GB yeni fiyat: 18.999 TL Eski fiyat: 25.999 Değişim: -7.000 TL

Macbook Pro 13" 512 GB yeni fiyat: 21.999 TL Eski fiyat: 24.999 Değişim: -3.000 TL

Macbook Pro 2021 14" 512 GB yeni fiyat: 29.999 TL Eski fiyat: 39.999 TL Değişim: -10.000 TL

Macbook Pro 2021 14" 1 TB yeni fiyat: 37.499 TL Eski fiyat: 49.999 TL Değişim: -12.500 TL

Macbook Pro 2021 16" 512 GB, 16 çekirdek yeni fiyat: 37.499 TL Eski fiyat: 49.999 TL Değişim: -12.500 TL

Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 16 çekirdek yeni fiyat: 40.499 TL Eski fiyat: 53.999 TL Değişim: -13.500 TL

Macbook Pro 2021 16" 1 TB, 32 çekirdek yeni fiyat: 52.499 TL Eski fiyat: 69.999 TL Değişim: -17.500 TL



iPad modelleri:

iPad Mini 64 GB yeni fiyat: 7.899 TL Eski fiyat: 10.449 TL Değişim: -2.600 TL

iPad Mini 256 GB yeni fiyat: 10.149 TL Eski fiyat: 13.499 TL Değişim: -3.350 TL

iPad Air 64 GB yeni fiyat: 8.999 TL Eski fiyat: 11.999 TL Değişim: -3.000 TL

iPad Air 256 GB yeni fiyat: 11249 TL Eski fiyat: 14.999 TL Değişim: -3.750 TL



iPad Pro 11" yeni fiyat: 11.999 TL Eski fiyat: 16.999 TL Değişim: -5.000 TL

iPad Pro 12,9" yeni fiyat: 16.499 TL Eski fiyat: 22.499 TL Değişim: -8.000 TL



AirPods kulaklık modelleri: