iPhone 14 Pro, Şimdiye Kadarki ‘En Yuvarlak iPhone’ Olacak!

Merakla beklenen iPhone 14'e dair etrafta yeni bir dedikodu dolaşıyor. Söylentilere göre iPhone 14 Pro'nun kasa tasarımının, daha önceki iPhone'lardan farklı olacağı iddia ediliyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone’larını tanıtması için önümüzde hala uzun bir müddet bulunuyor; ancak bu durum, her yıl lansmanı merakla beklenen telefona dair yeni bilgiler almamızın önünde bir engel oluşturmuyor. Bundan bir süre öncesinde elimize iPhone’un nihayet çentikten vazgeçtiğini gösteren görüntüler geçmiş; dün ise iPhone 14’ün standart ve Pro modelleri arasında büyük bir kamera donanımı farkı olacağını sizlere aktarmıştık.

Bugün gelen yeni bilgiler ise Apple’ın, iPhone 14 Pro'nun tasarımında değişikliklere gideceğini gösteriyor. Buna göre daha önce yeni bir ekran, yeni kamera ve yeni fiyat etiketine sahip olacağı söylenen iPhone 14 Pro, teknoloji devinin şimdiye kadarki en ‘yuvarlak’ telefonu olacak.

Şimdiye kadarki en 'yuvarlak' iPhone

AppleTrack’in bildirdiği üzere Apple, iPhone 14 Pro’nun köşelerini, yeni kamera donanımının şekline uyum sağlayacak şekilde tasarlayacak. Yani başka bir deyişle iPhone 14 Pro, mevcut iPhone modellerinden farklı olarak daha yuvarlak hatlı bir tasarıma sahip olacak.

Bu kulağa oldukça küçük çaplı gibi gelen değişiklik, aynı zamanda şirketin her iPhone serisi için farklı kasa tasarımına sahip olduğu nadir anlardan birisi olacak. Öte yandan bu özellik, farklı çentik, işlemci ve kamera ile iPhone 14 Pro ve standart model arasındaki uçurumu iyice açacak.

Sevilen renk seçeneği geri dönüyor

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. iPhone 14 Pro’ya dair ortaya atılan bir iddia ise, Apple’ın daha öncesinde telefonlarında kullandığı bir rengi, yeni seri ile geri getireceği yönünde. Şu an silinmiş olan bir Weibo gönderisine göre Apple, iPhone 14 Pro ile ‘mor’ renk seçeneğini geri getirmeye hazırlanıyor. Apple daha önce mor rengi iPhone 11’de kullanmış; 2021 yılında ise mor iPhone 12 ve 12 mini’yi tanıtmıştı. Ancak iPhone 14 Pro’da mor renk seçeneğinin olacağı iddiasının doğru olması haline Apple, ilk kez mor renkte bir Pro iPhone piyasaya sürmüş olacak