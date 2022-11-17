"iPhone 15 ile iPhone 15 Pro'da Aynı USB Type-C Olmayacak"

Ming-Chi Kuo, 2023 yılında tanışacağımız iPhone 15 ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı yaptı. Dünyaca ünlü Apple analistine göre şirket, 2023 yılında tüm modellerde USB Type-C'ye geçiş yapacak. Ancak bu bağlantı portlarının özellikleri Pro ve standart modellerde aynı olmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 15 serisi telefonları ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, bu telefonların sahip olacakları aktarım özellikleriyle ilgili bir dizi açıklama yaptı. Eğer bu açıklama doğru çıkarsa, Apple'ın Pro modeller ile standart modeller arasındaki farkı daha da çok açabileceğini söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere iPhone 14 ile iPhone 14 Pro arasında çok önemli bir fark var. Şirket, Pro modelde 2022 model işlemci tercih ederken, normal modelde ise geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ve hatta iPhone 13'te de bulunan işlemciyi kullandı. Böylesi bir gelişme ilk kez yaşanıyordu ve önemliydi. Zira iPhone 14 ile iPhone 14 Pro arasında önemli bir performans farkı oluşmuştu. Gelecek yıl ise telefonlarda kullanılacak kablolarla ilgili önemli bir fark yaşanacak gibi görünüyor.

iPhone 15 serisinin tüm modellerinde USB Type-C bulunabilir. Ancak önemli bir farkla...

*iPhone 15 Pro konsepti.

Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, iPhone 15 ailesinde USB Type-C'ye geçiş yapacak. Açık konuşmak gerekirse bu, çok da şaşırtıcı olmaz. Zira Avrupa Birliği, geçtiğimiz dönemde bir karar aldı ve 2024 itibarıyla USB Type-C kullanımını zorunlu kıldı. Ancak buradaki esas mesele USB Type-C değil. Kuo, iPhone 15 ile iPhone 15 Pro'nun donanımsal olarak bazı farklar içereceğini, bu yüzden iki modelin de sahip olduğu USB Type-C desteğinin farklı hızlarda çalışacağını söylüyor.

İddiaya göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 desteği sunacak. Bu da 40 Gb/sn veri aktarımı demek. Yüksek boyutlarda video çekimleri yapan kullanıcılar, bu yüksek hızın ekmeğini kesin olarak yiyeceklerdir. Ancak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için böylesi bir durum yaşanmayacak. Bu. modeller de USB Type-C ile gelecek ancak mevcut Lightning girişi gibi USB 2.0 hızını destekleyecek. Yani veri aktarımı, Pro modellerden büyük oranda düşük olacak...