Apple'ın iPhone 16 serisiyle birlikte kullanıma sunduğu yeni 'Kamera Denetimi' tuşunun özellikleri reklam filminde sergilendi.

Apple, iPhone 16 serisi için hazırladığı yeni reklamında serinin en dikkat çeken özelliği olan 'Kamera Denetimi'ne odaklanıyor. 30 saniyelik yeni reklam filmi, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde yer alan Kamera Denetimi tuşunun sunduğu işlevleri tanıtıyor.

Kamera Denetimi, yalnızca fotoğraf çekmeye ve video kaydetmeye olanak tanımakla kalmıyor, aynı zamanda kamera ayarlarında hızlı ve pratik düzenlemeler yapmanıza da imkân veriyor.

iPhone 16 'Kamera Denetimi' reklam filmi

Kamera Denetimi sayesinde kullanıcılar pozlamayı artırarak veya azaltarak sahnenin parlaklığını ayarlayabiliyor. Derinlik ayarıyla ise özellikle Portre modunda arka planın bulanıklığını değiştirerek, profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmek de mümkün oluyor.

Yakınlaştırma özelliği ile de kullanıcılar çekimi yapacağı alana daha fazla odaklanabiliyor ya da uzaklaşabiliyor. Ayrıca yine aynı tuş sayesinde farklı kameralar arasında geçiş yaparak, geniş ya da ultra geniş açı gibi çeşitli görüş alanlarını kullanmak da mümkün.

Reklamda bu özelliklere yer verilirken, arka planda Skrillex, Hamdi, Taichu ve OFFAIAH’ın "Push" adlı şarkısı çalıyor. Reklamın bir diğer dikkat çeken noktası ise iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerindeki 5x optik yakınlaştırma özelliği. Bu özellik, Apple’ın yeni Tetraprism periskop lens teknolojisiyle sağlanıyor ve kullanıcıların çok daha net ve detaylı fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

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