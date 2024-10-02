Samsung Galaxy S24 FE'ye performans testi yapıldı. Bu telefonun ışın izleme performansı, iPhone 16 Plus'tan daha iyi çıktı. Ancak bu durum, diğer kategorilerde geçerli değildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç hafta önce duyurduğu Galaxy S24 FE, performans testine sokuldu. Hem işlemci hem de GPU cephesinde yapılan testler, bu akıllı telefonla ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Samsung Galaxy S24 FE, ışın izleme teknolojisi açısından iPhone 16 Plus'tan daha iyi performans veriyordu.

Samsung, Galaxy S24 FE'de Exynos 2400e isimli bir işlemci kullandı. Bu işlemci, Samsung Galaxy S24 ile Galaxy S24+'a hayat veren Exynos 2400 işlemcinin biraz daha düşük performanslı bir versiyonuydu. Ancak yapılan testler, bu performans düşüşünün o kadar da önemli olmadığını gözler önüne serdi.

İşte Samsung Galaxy S24 FE'nin iPhone 16 Plus'ı geride bıraktığı teste ait sonuçlar

GSMArena tarafından yapılan testlerden bir tanesi, GPU'ların ışın izleme performanslarının da ölçüldüğü 3DMark Solay Bay testiydi. 1440p çözünürlükte gerçekleştirilen testlerde Samsung Galaxy S24 FE, 8.242 puan aldı. iPhone 16 Plus ise aynı testte 6.691 puan alabildi.

Tabii bu durum, diğer testler için geçerli değil

Yukarıdaki tabloda ise Samsung Galaxy S24 FE'nin Geekbench 6 testlerindeki çok çekirdekli performans testi sonuçlarını görüyorsunuz. iPhone 16 Plus, 7.809 puan ile diğer tüm rakiplerini geride bırakmış durumda. Samsung Galaxy S24 FE'nin bu testte aldığı puan 6.711 olarak kayıtlara geçti. Aynı durum tek çekirdekli Geekbench 6 testi için de geçerli.

Klasman farkını da unutmamak lazım

Samsung Galaxy S24 FE'nin ışın izleme kategorisinde iPhone 16 Plus'ı geçmiş olması gerçekten de etkileyici. Ancak bu durumun diğer performans testlerinde tersine dönmesi şaşırtıcı bir durum değil. Neticede samsung Galaxy S24 FE'nin 28.999 TL'den başlayan fiyatlarla bütçe dostu bir model olduğu gerçeğini unutmamalıyız. iPhone 16 Plus'ın başlangıç fiyatı ise 73.999 TL.

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri için: