iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max ile ilgili dikkat çeken iddialar paylaşıldı ve muhtemel kamera tasarımları ortaya çıktı. Ayrıca yeni renk seçenekleri de sızdırılmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 16 serisi telefonları, hemen her gün yeni bir iddia ile gündeme geliyor. Bugünse iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile ilgili bazı sızıntılar var. Gelen haberler, bu telefonların yeni renk seçeneklerini ve kamera tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Apple, iPhone 16 serisinde kamera kurulumlarında değişiklik yapacak gibi görünüyor. Daha önce sızdırılan bilgiler, iPhone 16 ile iPhone 16 Plus'ta dikey hizalanmış kamera kurulumu olacağını gözler önüne serdi. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için gelen haberlerse yeni telefonların, üçlü kamera kurulumlarının tek bir çıkıntı içine alınacağını gözler önüne seriyor.

iPhone 16 Pro'nun kamera tasarımı böyle görünebilir:

Eğer gelen bilgiler doğruysa iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max, "stres çarkı"na benzer bir tasarıma sahip olacak. Tabii sızıntının gerçek olmama olasılığını da atlamayalım. Daha güvenilir kaynaklardan gelecek bilgilere ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz.

Gelelim renk seçeneklerine

iPhone 16 serisine kafayı takan bir sızıntı kaynağı hâline gelen Majin Bu, yaklaşmakta olan telefonların renk seçenekleriyle ilgili de konuştu. Yapılan açıklamaya göre iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max, iki yeni renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler, "çöl titanyum" ve "titanyum gri" olarak karşımıza çıkacak.

Yukarıdaki görüntü, çöl titanyum renginin iPhone 14 Pro'daki altın rengine benzer bir tonda olacağını gözler önüne seriyor. Titanyum gri renk ise iPhone 6 serisinin uzay grisi rengini andırıyor. Bakalım bunca sızıntı sonunda iPhone 16 Pro, gerçek anlamda neler vadedecek...