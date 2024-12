iPhone 16 Pro Max kullanılarak yapılan Wallace & Gromit animasyonu, Londra'nın Battersea Power Station binasında sergilendi.

Apple, Londra'daki Battersea Power Station'ın duvarlarına ve bacalarına yansıtılan 300 feet yüksekliğinde bir Wallace & Gromit animasyonu yaptı. 8 iPhone 16 Pro Max modeli kullanılarak 6.000 karelik stop-motion tekniği ile oluşturulan animasyon, yılbaşı gecesine kadar her gece izlenebilecek.

Apple ve Aardman'dan animasyon gösterimi

Wallace ve Gromit: Yaramaz Tavşana Karşı, 2005 yılında yapılan İngiliz animasyon filmidir ve orijinal adı Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit'tir. Aardman animasyon stüdyosu tarafından yapılan bu çalışma, her kare ProRAW kullanılarak çekildi ve 6K video olarak birleştirildi. Yılbaşı ağaçlarını süsleyen karakterlerin animasyonu, iki yıkama kulesinde 17:00-22:30 saatleri arasında gösterilecek. Animasyon, yaramaz Feathers McGraw’un müdahalesine rağmen Wallace ve Gromit’in kendilerine özgü tarzlarıyla dev ağaçları süslemelerini konu alıyor.

Apple’ın geçen yıl İngiltere merkezini taşıdığı bu ikonik bina, aynı zamanda yeni bir Apple Store'a da ev sahipliği yapıyor. Taşınma planları 2016'dan beri devam ediyordu.