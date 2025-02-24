Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisinin en güçlü üyesi iPhone 17 Pro, video kaydı özellikleriyle dikkat çekecek.

Apple’ın yeni iPhone 17 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre var ancak serideki telefonlarla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre Apple bu yıl özellikle iPhone 17 Pro'da gelişmiş video kayıt özelliklerine odaklanacak.

Lansmanın büyük bir kısmı video kaydı özelliklerine ayrılacak

Apple, geçtiğimiz yıllarda fotoğraf çekiminde büyük adımlar atmıştı. Şimdi ise şirket bu yılki yeni seride video performansını ön plana çıkararak vlog içerik üreticilerini ve profesyonelleri iPhone’a yönlendirmeyi hedefliyor.

İddialara göre Apple, Eylül ayında yeni iPhone 17 serisini tanıtırken lansmanın büyük bir kısmını da yeni video özelliklerini tanıtmaya ayıracak.

Serideki en güçlü model olacak olan iPhone 17 Pro’nun yeniden tasarlanmış bir arka kamera ünitesine sahip olacağı ve üç adet 48MP kamerayla geleceği iddia ediliyor. Sızdırılan render görüntülerinde de telefonun arka tarafında yuvarlatılmış köşelere sahip büyük bir dikdörtgen kamera ünitesi bulunduğu görülebiliyordu.

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