Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 18 Pro modellerinin kameralarında değişken diyafram açıklığına sahip kamera kullanacak ve iPhone'larda bir ilke imza atacak.

iPhone 17 ailesinin çıkışına daha 10 aydan uzun bir süre olmasına rağmen şimdiden 2026’da gelecek iPhone 18 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Öyle ki ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo şirketin 2 yıl sonra tanıtacağı modeller hakkında bilgi paylaştı.

Kuo, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin kameralarında neler göreceğimize dair konuştu. Kaynaklarına göre Apple, bu serideki kameralarda değişebilir diyafram açıklığı özelliği kullanarak bir ilke imza atacak.

Peki değişebilir diyafram açıklığı ne işe yarayacak?

İddiaya göre iPhone tarihinde bir ilk olarak karşımıza çıkacak bu özellik, şu anki telefonlarda yer alan 48 MP olan ana kamerada karşımıza çıkacak. Şimdiye kadar çıkan son modellerin hepsinde sabit diyafram açıklığı vardı. iPhone 16 Pro, 15 Pro ve 14 Pro’nun hepsinde f/1,78 açıklık bulunuyor ve lens, bu en geniş açıklık ile çekim yapıyor.

Yeni söylenti, artık durumun böyle olmayacağını gösteriyor. Kullanıcılar iPhone 18 Pro ile diyafram açıklığını manuel olarak değiştirebilecekler. Bu da kameranın lensinden geçen ışığın miktarını ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Derinlik ve ön plandaki bir nesnenin ne kadar keskin göründüğü gibi konularda da daha fazla kontrol sahibi olacaksınız.

Bu tarz özellikler, genellikle DSLR profesyonel kameralarda kullanılıyordu. Xiaomi gibi bazı Android telefonlarda da yer aldığını görmüştük. Apple’ın ne kadar başarılı olacağını bekleyip göreceğiz. Ancak telefona daha 2 yıla yakın süre olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden planların değişme ihtimali de bir hayli fazla.