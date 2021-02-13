Bir Zamanların Efsanesi iPhone 5s'in 6 Unutulmaz Özelliği

Bir zamanlara damga vurmuş iPhone 5s modelini hatırlamayan yoktur. Gerek tasarımı gerek döneminin amiral gemisi özelliklerini sonuna kadar karşılayan iPhone 5s, satış rakamlarında da Apple şirketine ciddi bir başarı getirmişti. Herkesin ismini duyduğunda ufak bir tebessüm ettiği bir zamanların efsanesi iPhone 5s'in 6 unutulmaz özelliğine yazımızda yer verdik.

Apple, geçtiğimiz Kasım ayında iPhone 12 ailesini piyasaya sürmüştü. iPhone 12 serisi ile birlikte gelen göze çarpan yeni özelliklerden biri de Apple’ın keskin ve köşeli hatlara sahip tasarıma geri dönmesi oldu. Kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşler alan bu tasarım, bilindiği üzere en son iPhone 5s modelinde kullanılmıştı.

Apple’ın keskin ve köşeli hatlara sahip tasarıma geri dönüş yapması birçok kullanıcının aklına geçmişte oldukça popüler olan iPhone 5s modelini getirdi. Kullanıcılarının aklında kalan özellikleri ile iPhone 5s, sahip olduğu yenilikçi özellikleri ile birlikte şu anda kullandığımız güncel iPhone modellerinin bile atası konumunda yer alıyor. Bu yazımızda bir zamanların efsanesi iPhone 5s'in 6 unutulmaz özelliğine göz atıyoruz.

Apple'ın 2013'te piyasaya sürdüğü iPhone 5s'in özellikleri şöyleydi:

Ekran Boyutu: 4.0 İnç

64 bit Apple A7 yonga seti

CPU Frekansı: 1.3 GHz

RAM: 1 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 1.2 MP

Touch ID

Hızlı Şarj

4.5G Desteği

Pil Kapasitesi: 1560 mAh

Tasarım: iPhone 12'nin kökenleri buradan geliyor

Apple’ın iPhone 12 serisi ile birlikte en son iPhone 5s modelinde kullanılan kasa tasarımına dönüş yapmasından da anlaşıldığı üzere, bu tasarım 2021 yılında bile oldukça şık duruyor. iPhone 5 ile karşılaştırıldığında ufak da olsa bazı tasarım farklılıklarına sahip olan iPhone 5s’i selefinden ayıran en dikkat çeken farklılık ise şüphesiz ana ekran tuşu oldu. İlk iPhone modelinden bu yana ana ekran tuşunun içerisinde bulunan kare sembol, iPhone 5s ile birlikte kaldırılarak daha şık bir hale getirildi.

Dönemin en büyük ekranlı akıllı telefonlarındandı; 4 inç IPS retina paneli renk konusunda devrim yaratmıştı:

4 inç IPS retina ekran

326 PPI piksel yoğunluğu

640x1136 piksel ekran çözünürlüğü

Gorilla Glass teknolojisi

60 Hz ekran yenileme hızı

4 inçlik ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, döneminin en büyük akıllı telefonların başını çekiyordu. Ekran tarafında da rakiplerinin oldukça önünde olan iPhone 5s, 640x1136 piksel ekran çözünürlüğü, 326 PPI piksel yoğunluğu ve IPS retina ekran paneli ile birlikte bizlere oldukça premium bir ekran deneyimi yaşatıyordu. Aynı zamanda Gorilla Glass ile korunan iPhone 5s, ekrana gelebilecek darbelere karşı üst düzey dayanıklılığa sahipti.

Döneminin en güçlü yonga seti Apple A7:

64 Bit Apple A7 yonga seti

1.3 GHz CPU frekansı

PowerVR G6430 grafik işlemcisi(GPU)

1GB RAM

Tasarım, ekran ve birçok konuda iPhone 5 ile oldukça benziyor olsa da iPhone 5s, selefinden burada ayrılıyor. İçerisinde bulunan Apple A7 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon, döneminin en güçlü işlemcilerinden biriydi. 64 bit destekli uygulamalarda ve grafik detayları yüksek olan mobil oyunlarda da üst düzey performans sunan A7 yonga seti, döneminin en yetenekli işlemcilerinin başında geliyordu.

Apple A7 yonga seti sayesinde akıllı telefon cebinizde dururken adımlarınızı hesaplayabiliyor ve sabit bir zeminde dururken otomatik olarak uyku moduna geçiş yapıyordu. Aynı zamanda maksimum performans minimum enerji konsepti ile çalışan işlemci, iPhone 5s akıllı telefonunu uzun yıllar yavaşlamadan kullanabilmemize olanak sağladı.

Ağır çekim modunu akıllı telefon dünyasına getirmişti, fotoğraflar konusunda da başarılıydı:

8MP F/2.2 diyafram

Çift LED flaş

120 FPS ağır çekim modu

iSight donanımı

Herkesin aklına en az bir defa Apple’ın neden akıllı telefonlarının kamera çözünürlüklerini arttırmadığı sorusu gelmiştir. Hatta akıllı telefonun rakibi olarak kabul edilen Samsung Galaxy S4’ün 13MP’lik kamera ile gelirken iPhone 5s'in 8MP'lik bir kamera ile gelmesi çoğu kişi tarafından eleştirilmişti. Ancak bilindiği üzere Apple, akıllı telefonlarına çok ciddi yazılım desteği vererek rakiplerinin bir adım önüne çıkmasını sağlıyor.

Aynı şekilde iPhone 5s’de f/2,2 diyafram aralığına sahip iSight donanımı sayesinde yüksek kalitede fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyordu. iPhone 5 modeline göre artan diyafram aralığı, mikron sayısı ve LED sayısı sayesinde, elde edilen fotoğraflar net ve kusursuz bir görüntüye kavuşuyor. Tüm bu unsurlar, düşük ışıklı ortamlarda bile daha keskin pozlama yapılabilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca saniyede 120 kare çekebilen ağır çekim modu, muhteşem bir kamera deneyimi yaşatıyordu.

Biyometrik teknolojiler de iPhone 5s ile cebimize girdi: Parmak izini tanıyan Touch ID sensörü bugün bile aranılan özellikler arasında

Touch ID yani parmak izi okuyucusu denildiği zaman akla ilk gelen akıllı telefon şüphesiz iPhone 5s’dir. Dönemine göre inanılmaz bir yenilik olan Touch ID, iPhone 5s kullanıcılarına ciddi bir olanak sağlayarak ekstra bir güvenlik seçeneği sunuyordu.

Bugün neredeyse bütün akıllı telefonlarda kullanılan Touch ID teknolojisinin ilk kullanıldığı iPhone 5s modelini iPhone 5’ten ayıran en önemli özellik de bu olsa gerek. Hatta iPhone X ile birlikte Touch ID kullanmayı bırakan Apple’ın iPhone 13 serisi ile birlikte ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu tekrardan kullanmaya başlayacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

1560 mAh'lik batarya oldukça yeterliydi

1560 mAh’lik pil

10 saate kadar konuşma(3G)

10 saate kadar 4G İnternet

Batarya tarafında ise iPhone 5s, 1560 mAh’lik bir pil kapasitesine sahipti. Bu pil kapasitesi sayesinde 10 saate kadar telefon görüşmesi ve 10 saate kadar 4G internet bağlantısı yapabiliyorduk. Bu rakamlar döneminin şartlarına göre oldukça yeterliydi ve rakiplerine göre bir adım öne çıkıyordu.

Batarya tarafında oldukça yeterliydi demek döneminin en iyi bataryasına sahipti demek anlamına gelmiyor. 2013 yılında piyasada iPhone 5s’ten çok daha yüksek pil kapasitelerine sahip akıllı telefonlar vardı. iPhone 5s’in en büyük rakibi olarak kabul edilen Samsung Galaxy S4’te kullanılan 2600 mAh’lik batarya iPhone 5s modeline göre çok daha uzun bir pil ömrü sunuyordu.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere iPhone 5s, bir döneme damga vurmuş akıllı telefonların başında geliyor. Gerek tasarımı gerek Touch ID gibi akıllı telefon piyasasına yön veren yeni özellikleri ile birlikte bugün bile akıllı telefon piyasasına örnek olmaya devam ediyor. Aynı zamanda satın almak için böbreğimizi satmak zorunda kalmadığımız iPhone 5s’i Apple’ın kurucusu Steve Jobs görmüş olsaydı, şüphesiz bu akıllı telefon ile gurur duyardı.