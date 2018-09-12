Bugün 3 adet yeni iPhone'un tanıtılacağını biliyoruz. Önceki iPhone modellerinin akıbetinin ise ne olacağı belli değil.

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın sızdırılan site haritasında iPhone 7, iPhone 8, iPhone Xr, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelleri bulunuyordu. 3. senesini dolduran iPhone SE ve iPhone 6S ise listelenmemişti. Geçtiğimiz sene tanıtılan iPhone X'un da satıştan kaldırılacağı düşünülürken, Apple kalan son 4 inçlik telefonuna ve kulaklık girişli son telefonu olan iPhone 6S'e veda edecek gibi duruyor.

Hem iPhone 6S hem de iPhone SE sırasıyla 2015 ve 2016'da tanıtılmış olup aynı Apple A9 işlemcisiyle geliyordu. Şimdilerde ise şirketin fiyat ve performans açısından alt seviye telefonlarını oluşturan ikilinin emekliye ayrılması, iPhone 7 serisinin de eskimeye başladığını düşünecek olursak şirket açısından mantıklı.

iPhone SE, Mart 2016'da tanıtıldığında Apple tarafından küçük ekran severler için olduğu söylenmiş ve o zamandan bu zamana kadar sadece yüksek kapasiteyle güncellenmişti. Her ne kadar sızdırılan site haritasında iPhone SE aksesuarlarının olduğu gözükse de telefonun kendisinin olmaması, küçük telefon severleri üzecek gibi duruyor.

Resmi açıklamaya 1 saatten az bir süre kaldığını hatırlatarak, Webtekno olarak gelişmelerden sizleri haberder edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz. YouTube kanalımızda lansmanın canlı tercümesini bulabileceksiniz.