iPhone Fiyatlarının, Apple ve Amazon TR Arasındaki Farkları

Amazon Türkiye’nin açılışıyla birlikte elektronik alışverişlerinde yeni bir döneme girdik. Apple’ın şu anda kendi internet mağazasında satışa sunduğu iPhone 7-7 Plus, 8-8Plus modellerinin başlangıç fiyatlarıyla, Amazon Türkiye’deki cihazlar arasında çok ciddi farklar var.

Amazon, Türkiye’de resmi faaliyete geçtikten sonra diğer teknoloji mağazalarıyla arasındaki fiyat farkları da merak konusu oldu. Apple, Samsung, Huawei gibi devlerin dolar kurundaki artış nedeniyle yaptığı zamlar, tüketicilerin teknolojiye erişimini kısıtladı. Özellikle Apple’ın hala kendi internet mağazası Apple Store üzerinden satışa sunduğu iPhone 7-7 Plus ve iPhone 8-8 Plus modellerinin fiyatları çok yüksek.

Aslında Apple da Türk kullanıcılarının artık minimum 1-2 yaşındaki bu cihazlara 5 bin TL’den başlayan fiyatlarla ulaşmak istemediğini biliyor. Haliyle yerli tüketici, Apple Store yerine alternatif mağazaları tercih ediyor. Bunun üzerine BDDK tarafından yapılan tüketici kredisi düzenlemesiyle maksimum 6 taksite çekilen akıllı telefon alışverişleri cepleri yakan bir noktaya geldi.

iPhone Xs ve Xs Max modellerinin Türkiye fiyatları henüz belli değil ve Apple Store Türkiye’de satışta değiller. Bu nedenle gelin satışta olan iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin fiyatlarını Amazon Türkiye ve Apple Store Türkiye üzerinden kıyaslayalım.

Not: Amazon Türkiye’nin fiyatlarını, satıcı listesinden Amazon.com.tr ile listeledik. Yani bu fiyatlar, Türkiye’nin farklı yerlerindeki satıcıların Amazon mağazaları tarafından değil, doğrudan Amazon Türkiye tarafından belirlenmiş durumda. Eğer ilgili model Amazon.com.tr tarafından listelenmiyorsa, alternatif mağazaların fiyatlarına göre kıyaslama yaptık.

Amazon TR vs. Apple Store TR: iPhone 7

iPhone 7 32 GB Apple Store TR fiyatı: 4.999 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 7 32 GB Amazon TR fiyatı: Siyah ve Gold için 4.084 TL, Rose Gold: 3.883 TL, Beyaz ve Jet Siyah için 3.704 TL

iPhone 7 32 GB için maksimum fiyat farkı: 1.295 TL



iPhone 7 128 GB Apple Store TR fiyatı: 5.999 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 7 128 GB Amazon TR fiyatı: Alternatif mağazalarda Rose Gold rengi için en düşük 5000 TL.

iPhone 7 128 GB için maksimum fiyat farkı: 999 TL



iPhone 7 Plus 32 GB Apple Store TR fiyatı: 6.299 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 7 Plus 32 GB Amazon TR fiyatı: Sadece Rose Gold için 5.034 TL

iPhone 7 Plus 32 GB için maksimum fiyat farkı: 1.265 TL



iPhone 7 Plus 128 GB Apple Store TR fiyatı: 7.299,00 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 7 Plus 128 GB Amazon TR fiyatı: Şu anda Amazon’un kendi mağazası ve herhangi bir alternatif mağaza tarafından satışta değil.

Amazon TR vs. Apple Store TR: iPhone 8

iPhone 8 64 GB Apple Store TR fiyatı: 6.499 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 8 64 GB Amazon TR fiyatı: Alternatif mağazalardaki en düşük fiyat 5.095 TL

iPhone 8 64 GB için maksimum fiyat farkı: 1.404TL



iPhone 8 256 GB Apple Store TR fiyatı: 7.999 TL (Her renk aynı fiyat)

iPhone 8 256 GB Amazon TR fiyatı: Alternatif mağazalardaki en düşük fiyat 6.280 TL

iPhone 8 256 GB için maksimum fiyat farkı: 1.719 TL



iPhone 8 Plus 64 GB Apple Store TR fiyatı: 7.499 TL

iPhone 8 Plus 64 GB Amazon TR fiyatı: Gümüş için 5.034 TL, Uzay Grisi için 5.509 TL, Altın için 5.614 TL

iPhone 8 Plus 64 GB için maksimum fiyat farkı: 2.465 TL



iPhone 8 Plus 256 GB Apple Store TR fiyatı: 8.999 TL

iPhone 8 Plus 256 GB Amazon TR fiyatı: Alternatif mağazalardaki en düşük fiyat 8.199 TL

iPhone 8 Plus 64 GB için maksimum fiyat farkı: 800 TL

Gördüğünüz üzere özellikle Amazon.com.tr mağazasını seçtiğinizde Apple ile aralarında ciddi bir fiyat farkı oluşuyor. Bu farkların en büyük nedeni Amazon’daki cihazların son dönem zamlardan etkilenmemesi olabilir.