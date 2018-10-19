iPhone'da Nasıl Canlı Duvar Kağıdı Kullanabilirsiniz?

Bugün sizler için, sadece birkaç adımda Apple iPhone ekranında nasıl canlı duvar kağıdı kullanabileceğinizi anlatacağız.

Kullanıcılarla ilk buluştuğu dönemlerde büyük ilgiyle karşılanan bazı yenilikler, bir süre sonra bir kenara atılabiliyor. Canlı duvar kağıtları da onlardan biri; birçok kullanıcının şarj süresini azaltması nedeniyle artık önemsemediği bu duvar kağıtlarından hiç haberdar olmayan kullanıcılar bile var.

Eğer siz de iPhone 6S veya daha üst model bir iPhone sahibiyseniz, hem ana ekranınızda hem de kilit ekranında canlı duvar kağıdı kullanabilirsiniz. Dilerseniz 3-4 kolay adımla bunu nasıl yapabileceğinize bakalım.

iPhone'da Canlı Duvar Kağıdı Nasıl Ayarlanır?

1. Ayarlar'da, Duvar Kâğıdı > Yeni Bir Duvar Kâğıdı Seç'e dokunun.

2. Burada hemen sağdaki 'Live' seçeneğine dokunuyoruz.

3. Gelen ekranda istediğiniz herhangi bir duvar kağıdına dokunun.

4. Burada ekranda, bir iki kez dokunuşla canlı duvar kağıdınızın nasıl görüneceğini test edebilirsiniz.

5. Yeni gelen ekranda duvar kağıdınızın, sadece ana ekranda mı yoksa kilit ekranında da mı olacağını seçerek işlemi tamamlıyoruz.

6. Gördüğünüz gibi süreç oldukça kolay; aşağıdaki görselde bulunan adımları da takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz.