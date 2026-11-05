iPhone Duo'da İlginç Bir Sorun Daha: Basit Bir Ayarı Değiştirmek İçin Telefonu Sıfırlamak Gerekiyor!

iPhone Duo'da simge ve metin boyutunu sonradan değiştirmek isteyen kullanıcıların tüm cihazı sıfırlaması gerekiyor.

iPhone Duo'yu satın alan kullanıcılar, beklenmedik ve oldukça can sıkıcı bir yazılım sınırlamasıyla karşılaştı.

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Cihazdaki metin ve simge boyutlarını sonradan değiştirmek isteyen kullanıcıların, tüm telefonu sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürmekten başka çaresi bulunmuyor.

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Kurulumdan sonra görünüm ayarları kayboluyor

iPhone Duo'nun ilk kurulum aşamasında kullanıcılara "Görünüm" başlığı altında Standart, Orta ve Büyük olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor.

Bu seçenekler, arayüzdeki yazıların ve sistem simgelerinin boyutunu doğrudan belirliyor. Standart iPhone modellerinde kullanıcılar diledikleri zaman Ayarlar menüsünden "Ekran Büyütme" ayarını değiştirebilirken, iPhone Duo'da kurulum tamamlandıktan sonra bu menü tamamen ortadan kayboluyor.

Yazılım hatası mı yoksa bilinçli bir tercih mi?

Reddit üzerinde başlayan ve kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturan şikâyetler üzerine bir kullanıcı Apple Destek ile iletişime geçti. Kıdemli bir danışman, ilk tercihin ardından bu ölçeklendirmeyi değiştirecek herhangi bir menü veya düğmenin sistemde yer almadığını doğruladı. Görünüm seçeneklerini tekrar görebilmenin tek yolu ise cihazdaki tüm içerik ve ayarları silerek telefonu yeniden kurmak.

En güncel sürüm olan iOS 27.2 üzerinde yapılan incelemelerde de Ekran Büyütme ayarının menüde yer almadığı görüldü. Yalnızca katlanabilir modele özgü olan bu durumun, katlanabilir ekran dinamiklerinden kaynaklanan bilinçli bir tercih mi yoksa basit bir yazılım hatası mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Apple cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, özelliğin ilerleyen güncellemelerle geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.