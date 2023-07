Çin'de bir adam, vücudunun her yerine sardığı 306 adet işlemciyle kaçakçılık yapmaya çalışırken yakalandı. Yetkililer, tüm işlemcilere el koydu.

Kaçakçılık, dünyanın her yerinde herhangi bir ürün için yapılabiliyor. Bugüne kadar sigara, yasaklı madde ve alkol gibi ürünlerin kaçakçılık malzemesi olduğunu zaten gördük. Ancak Çin'den gelen haberler, kaçakçıların teknolojik ürünlere de dadandıklarını gözler önüne seriyor. Yetkililer, bir kaçakçının vücuduna 306 adet işlemci sararak, ürünleri kaçırmaya çalıştığını tespit ettiler. Gelin bu ilginç olaya yakından bakalım.

Çin'in doğusunda bulunan Qingdao Limanı çalışanları, bir yolcunun hareketlerinde gariplikler olduğunu tespit ettiler. Salaş bir giyim tarzı olan adamın yürüyüşünde problem vardı. Bunun üzerine adamı yakın markaja alan güvenlik görevlileri, en sonunda üst araması yapmaya karar verdiler. Yapılan aramada, kaçakçının karnına, sırtına ve bacaklarına plastik filmle 306 adet CPU bağladığı tespit edildi. Yetkililer, kaçak CPU'lara el koydular.

Adamın her yerinin işlemci kaplı olduğu tespit edildi

Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kaçakçı, vücudunun tek bir noktasını bile boş bırakmamış, bunun yaptığı ağırlık da hareketlerini şüpheli hale getirmişti. Öyle ki 306 adet işlemcinin paketlerle birlikte ağırlığı, kaçakçının yürümesini engelliyordu.

Peki neden CPU kaçakçılığı yapıyordu?

Bu sorunun cevabı çok basit. Öyle ki Çin'de tüm ürünler için yüzde 13 KDV uygulanıyor. Ancak örneğin Hong Kong'da KDV yok. Yani aynı ürünün maliyeti, Hong Kong'da daha ucuz. İşte bunun bilincinde olan perakende satıcılar, kâr marjlarını yükseltmek için bu tür yöntemlere başvuruyorlar. Bu arada; yaşanan son olayda hangi marka ve model işlemci kaçırıldığı açıklanmadı.

İki yıl içinde 4 milyon dolarlık kaçakçılık girişimi engellendi!

Çin, tüm dünyanın teknoloji alanındaki merkezüssü olmasına rağmen teknolojik ürün kaçakçılığı, son yıllarda adeta patlama yaptı. Bu bağlamda; bir süre önce yaşanan son olaydakine benzer bir şekilde 402 adet M.2 SSD yakalandı. Daha birkaç hafta önce de 116 adet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyunu kaçırılmaya çalışırken yakalandı. Çinli yetkililere göre son iki yılda teknolojik ürünler üzerinden 4 milyon dolarlık kaçakçılık girişimi engellendi. Öte yandan, kaç girişimin başarılı olduğu ise bilinmiyor.