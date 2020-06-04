iPhone Kamera Modülünü Telefona Dönüştüren Konsept

Louis Berger isimli bir tasarımcı, bugüne kadar benzerini hiç görmediğimiz bir iPhone konsepti oluşturdu. Modüler yapıda tasarlanmış olan konsept, istenirse küçük istenirse de büyük bir ekranla kullanılabiliyor. Küçük modüler parça, iPhone'un ana kamerasına, ayrıca kendi ekran ve işlemcisine sahip.

Akıllı telefon sektörü, her geçen yıl biraz daha değişiyor. Şirketler, birkaç ay trend olan bir özelliği bir anda değiştirebiliyorlar ve hal böyle olunca da bağımsız tasarımcılar, hayal güçlerini kullanarak akıllı telefon sektörünün nereye gidebileceği üzerinde kafa patlatıyorlar. Şimdiyse Louis Berger isimli bir tasarımcı, iPhone'ların gittikçe büyüyen kamera modüllerine göndermede bulunarak bugüne kadar benzerini hiç görmediğimiz bir yaklaşım sergiledi.

Berger'in konsept tasarımı, iPhone'ları modüler hale getiriyor. Tasarımcıya göre küçük modül, kamera donanımı ve basit işlevleri gerçekleştirmeyi mümkün kılak küçük bir ekrana sahipken; daha büyük olan modül, geleneksel bir iPhone'un küçültülmüş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone kamera modülünü bağımsız bir telefona dönüştüren konsept

Daha açık olmak gerekirse küçük modülün akıllı saat benzeri bir işlevi var. Ancak kullanıcılar, istedikleri takdirde bu küçük modüler yapıyı bağımsız olarak kullanabiliyorlar. Yani fazlasıyla küçük olan kameralı modül, kendi işlemci ve bataryasına sahip.

Konsept tasarımın ikinci parçası ise daha büyük bir ekran, daha güçlü bir işlemci ve tam gün kullanım sağlayacak bir bataryaya sahip. Kullanıcılar, her iki modülü kullanmak istediklerinde tek parça haline gelmiş bir mini iPhone'a sahip oluyorlar. Küçük modüldeki kamera donanımı, büyük modüle yerleştiğinde asıl işlevine kavuşuyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi tasarımcı, gerçeğe dönüşme ihtimali olan bir konsept oluşturmak yerine iPhone'ların yıldan yılda büyüyen kamera modülünün yakında tek başına bir telefon oluşturabilecek kadar büyüyeceğine dair ön görüsünü paylaşıyor ve bir anlamda Apple'ın kamera tasarımını tiye alıyor. Peki siz söz konusu konspet için ne düşünüyorsunuz?