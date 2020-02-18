iPhone SE 2'nin 31 Mart'ta Tanıtılacağı İddia Edildi

Apple'ın yaklaşmakta olduğu iddia edilen yeni telefonu "iPhone SE 2" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli bir internet sitesi, Apple'ın 31 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini ve yeni iPhone'u da bu etkinlikte tanıtacağını açıkladı. İddialarını doğrudan Apple'a dayandıran internet sitesi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple şu sıralar, yeni bir telefon modeliyle gündemde. Şirket yetkililerinin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadığı bu telefon, uzunca bir süredir teknoloji sektörünün gündemine oturmuş durumda. Uygun fiyatlı bir iPhone olarak karşımıza çıkacak telefonun ya iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak isimlendirileceği düşünülüyor.

Apple, geride bıraktığımız 5 yılın 4'ünde, mart aylarında özel bir etkinlikle karşımıza çıktı. Bu nedenle teknoloji tutkunları, şubat ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte bir beklenti içerisine girdiler. Şimdiyse Almanya merkezli bir internet sitesinin ortaya attığı iddialar, teknoloji tutkunlarının beklentisinin boşuna olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü iddialara göre Apple, 31 Mart Salı günü özel bir etkinlik düzenleyecek.

İddialara göre Apple, 31 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikten birkaç gün sonra, 3 Nisan'da yeni telefonunu piyasaya sürecek. Söz konusu internet sitesi, iddiaların doğrudan Apple'dan sızdığını ve güvenilirlik açısından herhangi bir şüphe duymadığını belirtiyor. Yine de söz konusu internet sitesinin daha önce Apple'a yakın kaynaklara dayanarak isabetli bir tahminde bulunmadığını belirtelim.

Apple, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mart ayı etkinliklerinde pek çok yeni ürününü tüketicilerle buluşturmuştu. Örneğin 2015 yılında düzenlenen etkinlikte Apple Watch ve MacBook, 2016 yılında ise 9.7 inç büyüklüğündeki iPad Pro ve iPhone SE duyurulmuştu. 2018 yılında da yeni iPad modelini duyuran Apple, 2019 yılında ise Apple Card, Apple Arcade, Apple News ve Apple TV+ gibi hizmetlerini tüketicilerle buluşturdu.

Tüketiciler bir süredir, Apple'ın yeni telefonunu merakla bekliyorlar. Çünkü iPhone SE, piyasaya sürüldüğünde hayli uygun bir fiyatla karşımıza çıkmış ve pek çok tüketicinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Teknik eleştirmenler, iPhone SE 2'nin de yüksek bir ilgi göreceğini söylüyorlar. iPhone SE 2, hangi donanımsal yapıyla gelecek? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

Bugüne dek ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 2, 4.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak ve Apple'ın A13 işlemcisinden güç alacak. Bu gücü 3 GB RAM ile destekleyeceği ifade edilen telefonun tasarımının ise iPhone 8'e hayli benzeyeceği söyleniyor. Elbette bu bilgilerin birer iddiadan ibaret olduğunu ve son sözü Apple'ın söyleyeceğini unutmamak gerekiyor.

Webtekno YouTube kanalının iPhone9/iPhone SE 2 için yayınladığı video