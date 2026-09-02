Yeni bir iddiaya göre 9 Eylül’de tanıtılacak iPhone Ultra modeli, MagSafe kablosuz şarj desteğiyle gelecek.

Apple, 9 Eylül günü gerçekleştireceği etkinliğinde yeni iPhone modellerini bizlerle buluşturacak. Bu yıl, yıllardır beklenen bir modelin de geldiğini göreceğiz. Öyle ki iPhone Ultra ismini alması beklenen katlanabilir iPhone, resmen bizlerle buluşacak.

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Katlanabilir iPhone hakkında sürekli yeni iddialar görüyorduk. Bugün ise bunlara kullanıcıları çok sevindirecek bir yenisi daha eklendi. Güvenilir bir isim olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, iPhone Ultra’nın MagSafe kablosuz şarj teknolojisini destekleyeceğini ifade etti.

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MagSafe’n iPhone Air modeline entegre edilmesi iPhone Ultra’ya da eklemeyi sağladı

Daha önce sızan görüntülerde alışılagelmiş dairesel mıknatıs halkası yer almadığı görülmüştü ve bu yüzden MagSafe’in olmayacağı iddia edilmişti. Ancak Gurman, bunun tam tersini söyledi. Sektördeki en güvenilir Apple kaynağı olduğu için cihazın gerçekten MagSafe ile gelme ihtimali fazla.

Gurman, Apple’ın son derece ince tasarlanan "iPhone Air" modelinde MagSafe teknolojisini entegre etmeyi başarmasını bu iddiasına gerekçe gösteriyor. Eğer doğru çıkarsa kullanıcılar için harika bir haber diyebiliriz.

Sızdırılan teknik detaylara göre katlanabilir iPhone Ultra, dış tarafında 5.5 inçlik bir kapak ekranı ve iç kısımda açıldığında ortaya çıkan 7.8 inçlik esnek bir ana ekran taşıyacak. Cihazın iç ekranında yer alan katlanma izinin ana rakibi sayılan Samsung Galaxy Z Fold8 modeline kıyasla biraz daha az belirgin olacağı öne sürülüyor.