Dünya Genelindeki iPhone Uygulama İndirme Verileri Paylaşıldı: ChatGPT Herkese Kafa Tuttu!

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Mobil uygulama pazarında yapay zekâ temelli araçlara olan ilgi hızla artıyor. Kullanıcılar artık sadece sosyal medya değil, üretkenlik odaklı uygulamalara da yöneliyor. iPhone'da son 28 günde ChatGPT, TikTok, Facebook, Instagram ve X’in toplam indirme sayısına yaklaşan bir performans gösterdi.

Son 28 günde iPhone kullanıcılarının indirme alışkanlıklarına bakıldığında, ChatGPT'nin nasıl bir yükseliş gösterdiği net şekilde ortaya çıkıyor. Yapay zekâ destekli bu uygulama, tek başına TikTok, Instagram, Facebook ve X gibi sosyal medya devlerinin toplamına yaklaşan bir indirme sayısına ulaşmış durumda.

ChatGPT bu süreçte en çok indirilen sosyal medya platformlarının toplamına yakın bir rakama ulaştı. Son 28 günlük verilere göre ChatGPT, dünya genelinde iPhone kullanıcıları tarafından 29,5 milyon kez indirildi. 

ChatGPT’nin dikkat çekici bir indirme sayısına ulaştığı görüldü

apple chatgpt indirme sayısı

Bu rakam TikTok, Facebook, Instagram ve X gibi önde gelen dört sosyal medya uygulamasının aynı dönemde ulaştığı toplam 32,8 milyonluk indirme sayısına oldukça yakın. 

Similarweb tarafından paylaşılan verilere ve söz konusu rakamlara göre ChatGPT, son 28 günde tek başına TikTok, Facebook, Instagram ve X'in toplam indirme sayısına neredeyse yetişmiş durumda. Aradaki fark yalnızca 3 milyona düşmüş durumda. Bu tablo ise yapay zekâ uygulamalarının telefonlarda ne kadar hızlı yaygınlaştığını açıkça gösteriyor.
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Kaynak : https://x.com/Similarweb/status/1937403925461610629/photo/1
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