Yıl Olmuş 2026, 10 Yıl Önce Tanıtılan iPhone X Hâlâ Alınır mı?

Bir zamanların en ikonik iPhone modeli bugün hâlâ iş görüyor mu? iPhone X’in günümüzdeki performansını ve gerçekten alınır olup olmadığını ele alıyoruz.

2017 yılında tanıtılan iPhone X, Apple’ın tasarım anlayışını kökten değiştiren modellerden biri olarak hâlâ akıllarda yerini koruyor. Çentikli ekran, Face ID teknolojisi ve OLED panel gibi bugün standart hâline gelen birçok özellik ilk kez bu modelde geniş kitlelere ulaştı. 'iPhone X hâlâ alınır mı' sorusu gündeme geldiğinde ise yalnızca teknik özelliklere değil, cihazın sunduğu deneyime de bakmak gerekir. Elde tuttuğunuzda hâlâ premium his veren bir cihazdan söz ediyoruz. Paslanmaz çelik çerçeve ve cam arka yüzey, güncel telefonlarla kıyaslandığında bile zayıf kalmıyor. Ekran tarafında OLED panel hâlâ canlı renkler ve yeterli parlaklık sunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu cihaz bildiğiniz gibi artık güncel bir model değil. Bu nedenle yazılım desteğinin sınırlı hâle gelmesi, cihazın kullanım ömrünü de doğrudan etkiliyor. Yeni uygulamalar ve güncellemeler, eski donanımlarla her zaman uyumlu çalışmayabiliyor. Bu yüzden ilk bakışta hâlâ iş gören bir cihaz gibi görünse de uzun vadeli kullanım açısından bazı soru işaretleri oluşturuyor. Burada önemli olan beklentiyi doğru belirlemek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone X 2026 yılında performans olarak yeterli mi?

Akıllı telefon seçiminde en kritik konulardan biri performanstır. Bu modelde döneminin en iyilerinden Apple’ın A11 Bionic işlemcisi bulunuyor. Günlük kullanımda sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma, video izleme ve temel işlemleri günümüzde de sorunsuz şekilde yapılabilir. Ancak çoklu görev kullanımında ve uygulamalar arası geçişlerde zaman zaman yavaşlamalar hissedilir. Oyun tarafında ise tablo daha net ortaya çıkar. Güncel ve grafik yoğun oyunlarda kare hızı düşüşü yaşanabilir bu da cihazın performans sınırına ulaştığını gösterir.

Yani iPhone X artık yüksek performans bekleyen kullanıcılar için uygun bir cihaz değildir. Bir diğer kritik konu da yazılım desteği. iPhone X yeni iOS sürümlerini almayan bir model. Performans yalnızca donanım gücü ile sınırlı değildir. Yazılım desteği de bu denklemin önemli bir parçasıdır. Güncel destek almayan bir cihaz zamanla uygulama uyumsuzluğu yaşamaya başlar. Kısa vadede performans 'idare eder' seviyede kalır. Ancak uzun vadede yavaşlama kaçınılmaz olur. Bu yüzden kullanım süresi planı burada belirleyici hâle gelir.

iPhone X almanın avantajları ve dezavantajları neler?

Bir cihazı değerlendirirken yalnızca teknik detaylara bakmak yeterli olmaz. Kullanım deneyimi ve uzun vadeli beklentiler de önemli bir rol oynar. Bu yüzden iPhone X alınır mı sorusunu avantaj ve dezavantajlar üzerinden değerlendirmek gerekir. Avantaj tarafına baktığımızda iPhone X hâlâ bazı güçlü yönlere sahip. Öncelikle fiyat konusu önemli bir nokta. iOS ekosistemine dahil olmak isteyenler için X, oldukça uygun fiyatlı bir durumda. Ekran kalitesi de hâlâ tatmin edici seviyededir. OLED panel sayesinde renkler canlı ve kontrast oranı yüksek.

Dezavantajlara göz attığımızda yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk problem, yazılım desteğinin sona ermiş olması. Uygulama uyumluluğu zamanla sorun hâline gelebilir. Pil performansı da önemli bir problemdir. Özellikle ikinci el ya da yenilenmiş cihazlarda pil sağlığı düşmüş olabilir. Bu da günlük kullanımda sürekli şarj ihtiyacı doğurur. Kamera tarafında da yeni modellere göre geri kalır. Gün ışığında kabul edilebilir sonuçlar verse de düşük ışık performansı güncel cihazlarla rekabet edemez. Bu avantaj ve dezavantaj dengesi, cihazın hangi kullanıcı için uygun olduğunu net şekilde ortaya koyar.

iPhone X kimler için hâlâ mantıklı bir tercih?

Düşük bütçeyle iPhone deneyimi yaşamak isteyenler için iPhone X hâlâ bir seçenek olabilir. iOS ekosistemine giriş yapmak isteyen ancak yüksek bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar bu modeli tercih edebilir. Yedek telefon arayanlar için de mantıklı bir tercihtir. Günlük ana telefonun yanında ikinci cihaz olarak kullanılabilir. Bu tür kullanımda performans beklentisi düşük olduğu için cihaz yeterli olur.

Çocuk ya da ebeveyn kullanımı için de uygun bir modeldir. Temel uygulamaları çalıştırabilmesi bu tür kullanım için yeterlidir. Uzun süreli ana cihaz olarak kullanılması bazı sorunlara yol açabilir. Ana telefon olarak kullanmayı düşünen kullanıcılar için riskler daha belirgindir. Güncelleme desteğinin olmaması, performans düşüşü ve pil problemi önemli dezavantajlar oluşturur. Bu yüzden iPhone X’i değerlendirmek için önce kullanım amacını netleştirmek gerekir. Kısa vadeli ve düşük beklentili kullanım için uygun olabilir ancak uzun vadeli planlar için farklı modellere yönelmek daha mantıklı olur.

iPhone X yerine hangi modeller daha mantıklı?

Bugün aynı fiyat bandında daha güncel cihazlara ulaşmak mümkün. Bu yüzden yalnızca iPhone X’e odaklanmak doğru bir yaklaşım olmaz. Hatta android tarafında da güçlü alternatifleri var. Aynı bütçeyle daha güncel donanıma sahip cihazlar tercih edilebilir. Burada önemli olan yalnızca fiyat değil, kullanım süresidir. Daha ucuz bir cihaz kısa sürede yetersiz hâle gelebilir. Bu da tekrar cihaz değiştirme ihtiyacını doğurur. Daha güncel bir model tercih etmek, uzun vadede daha ekonomik bir seçim olur. Çünkü performans ve yazılım desteği daha uzun süre devam eder. Karar verirken yalnızca anlık maliyete değil, uzun vadeli kullanım deneyimine odaklanmak gerekir. Peki sizin için bir telefonda vazgeçilmez olan şey güncellik mi yoksa tasarım mı?