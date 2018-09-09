iPhone Xc Prototipi Sızdırıldı: Yeni Renkler ve Çift SIM

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı en 'uygun' fiyatlı iPhone modeli olacak iPhone Xc hakkında yeni bilgiler sızdırıldı.

Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinliğe birkaç gün kala, yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. 6.1 inç LCD ekranlı iPhone'un birçok detayını açığa çıkaran sızıntı, Twitter kullanıcısı Ben Geskin tarafından paylaşıldı.

Bugüne kadar iPhone 9 adıyla anılacağı söylenen nispeten uygun fiyatlı iPhone modeli, yapılan bu paylaşıma göre iPhone Xc adıyla satışa çıkacak. Bu, henüz bir iddiadan ibaret olsa da üç gün sonra her şey açığa çıkmış olacak. Beyaz, Uzay Grisi, Roze Altın ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak olan iPhone Xc, Apple'ın bugüne kadar hiç dile getirmediği çift SIM özelliğini barındıran ilk iPhone olma niteliğini taşıyor.

iPhone X'da kullanılan çelik kasadan vazgeçerek tekrar alüminyum kasaya sahip bir iPhone üretecek olan Apple, maliyetleri kısmak amacıyla bu telefonda çift kamera kurulumundan da vazgeçecek. Çift SIM kart özelliğiyle herkesi şaşırtan Apple, bu özelliği Asya pazarıyla kısıtlı tutabilir.