Dünyanın En Çok Satan Akıllı Telefonu Belli Oldu

Apple’ın iPhone XR modeli akıllı telefonu, raflardaki yerini alalı 1 yıldan fazla olmasına karşın dünya çapında en çok satılan akıllı telefon olmaya devam ediyor. Counterpoint Research’ten elde edilen verilere göre iPhone XR cihazı, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarında %3’lük yer edinerek en çok satılan akıllı telefon olmayı başardı.

2018 yılının eylül ayında kullanıcıyla buluşan iPhone XR, satışa sunulduğu günden bu yana akıllı telefon piyasasında hüküm sürmeye devam ediyor. Apple’ın iPhone 11 akıllı telefonu da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satanlar listesinde 5. sıraya yerleşmeyi başardı. Cihazın eylül ayında yalnızca birkaç hafta boyunca satışta kalması da bu başarıyı oldukça ilginç bir hâle getiriyor.

iPhone 11 Pro içinse durum pek parlak gözükmüyor. iPhone 11 Pro, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satılan 10 telefonun bulunduğu lisede kendisine yer bulamadı. Gelin açıklanan verilere daha yakından bakalım.

iPhone XR, kendisinden çok daha düşük fiyatlı akıllı telefonları geride bırakmayı başardı:

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Galaxy A10, Galaxy A50 ve Oppo’nun A9 cihazı, iPhone XR’dan kayda değer biçimde daha düşük fiyat etiketlerine sahip olmalarına karşın en çok satanlar listesinde Apple’ın akıllı telefonunun arkasında kaldı. Xiaomi’nin Redmi 7A akıllı telefonu ise listede dokuzuncu sırada yer aldı. Şirketin en düşük fiyata sahip olan ürünü Redmi 7A’nın dünya genelinde yaptığı satışların yarısından fazlası, kullanıcıların ürün için büyük talep gösterdiği Hindistan’da gerçekleşti. Huawei’nin P30 modeli ise listenin onuncu sırasında yer almayı başardı.

Uzmanlar, 2019 yılının son çeyreğinde iPhone 11 akıllı telefonun iPhone XR’ı en çok satanlar listesinde geride bırakacağını düşünüyor. Bu öngörünün sebebi ise ürünün daha düşük bir fiyata sahip olması. Apple ürünlerinin cep yakan fiyatlarına karşın en çok satanlar listesinde her yıl bir iPhone'u liderlik koltuğunda görmek gerçekten takdir edilesi bir durum. Amiral gemisi olarak oldukça değerli bir yere sahip olduğu düşünülen OnePlus, cihaz için gelen övgü yağmurlarına karşın en çok satan 10 akıllı telefon listesine girmeyi başaramadı.