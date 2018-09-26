iPhone Xs Max'in tüm donanımı parçalarına ayrıldı ve maliyetleri tek tek hesaplandı. Buna göre iPhone Xs Max'in bileşen maliyeti, cihaz fiyatının yalnızca %35'ini oluşturuyor.

Apple’ın yeni premium akıllı telefonu iPhone Xs Max, pek çok özelliği ile ‘en’ olma niteliği taşıyor. Cihaz, şu ana kadar tanıtılmış en büyük ekranlı iPhone modeli. Ayrıca şu ana kadar bir iPhone’da yer alan en büyük pile sahip. iPhone Xs Max, baz fiyatı ile şu ana kadar tanıtılmış en pahalı iPhone ve son olarak TechInsights’a göre Apple’ın en fazla kar ettiği iPhone.

Bir analiz şirketi olan TechInsights, iPhone Xs Max’in en çok tercih edilen versiyonu olan 256GB’lık sürümü parçalarına ayırdı ve bileşen maliyetlerini tek tek inceledi. TechInsights’ın incelemesine göre 256GB’lık iPhone Xs Max’in bileşen maliyeti yalnızca 443 dolar. Cihazın fiyatı ise 1249 dolar. Yani parça maliyeti, fiyat etiketinin sadece %35’ini oluşturuyor.

Elbette ki geriye kalan 806 dolar tamamen kar değil. Çalışan maaşları, reklam giderleri, iOS geliştirme maliyeti ve diğer tüm masraflar da iPhone satışlarından elde edilen gelirlerden karşılanıyor. Yine de Apple’ın en yüksek kar marjına sahip akıllı telefon üreticisi olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin son çeyrekteki karı 11.5 milyar dolar seviyesindeydi.

TechInsights’a göre iPhone Xs Max 256GB’ın her bir bileşeni kaç dolar maliyete sahip?

iPhone Xs Max’in devasa ekranının Apple’a maliyeti 80.5 dolar. İşlemci ve modemlerin maliyeti ise tam 72 dolar. Depolama biriminin maliyeti 64.5 dolara kadar çıkarken; kameraların maliyeti yalnızca 44 dolar. Aşağıdaki görselden tüm iPhone Xs Max bileşenlerinin fiyatlarını inceleyebilir, iPhone X bileşenlerine göre fiyat artışını karşılaştırabilirsiniz.