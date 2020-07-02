iQOO Z1x Çıkış Tarihi ve Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı

İQOO Z1x’in çıkış tarihi ve temel özellikleri resmi olarak açıklandı. Elimizdeki bilgilere baktığımızda telefonun, 9 Haziran’da çıkan Z1 5G’nin bir varyantı olduğu ortaya çıktı.

Vivo’nun alt markası olan iQOO, yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini duyurdu. Çin’de satışa sürülecek olan telefonun piyasaya çıkış tarihi ise 9 Temmuz olacak. Öte yandan bu telefon pek de yeni bir cihaz gibi durmuyor.

48 MP kamera ve 5G bağlantısı

iQOO Z1x, fotoğraf ve video çekmeyi sevenler için üçlü bir arka kamera sistemi bulunduruyor. Ana kamera 48 MP sensöre sahip. Diğer sensörler ise 8 MP makro sensörü ve 2 MP derinlik sensörü olarak gösteriliyor. Ön tarafta yer alan özçekim kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip.

Telefonda çift SIM kart girişi, 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS ve USB Type-C girişi bulunacak. 5.000 mAh’lik batarya, 33 W hızlı şarj özelliğine sahip olacak. 164,20 × 76,50 × 9,06 mm ölçülerindeki telefon 199,5 gram ağırlığa sahip. Telefonun çıkış fiyatı ise yaklaşık 375 dolar (yaklaşık 2.600 TL) olacak.

iQOO Z1x özellikleri

Ekran : 6,57 inç FullHD+, 20:9

: 6,57 inç FullHD+, 20:9 İşlemci : Snapdragon 765, 8 çekirdek

: Snapdragon 765, 8 çekirdek RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 64 / 128 / 256 GB

: 64 / 128 / 256 GB Bağlantılar : çift SIM kart girişi, 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-Type C

: çift SIM kart girişi, 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-Type C Batarya : 5.000 mAh, 33 W hızlı şarj

: 5.000 mAh, 33 W hızlı şarj Parmakizi okuyucu: Var, yanda

Geçtiğimiz ayın 9’unda piyasaya çıkan MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine sahip iQOO Z1 5G’nin bir versiyonu gibi gözüken telefon, 120 Hz ekran yenilenme hızına sahip olacak. Bir önceki modelde ekran yenilenme hızıysa 144 Hz'di. Ayrıca ekranda ön kamera deliği bulunacak. Yan kısmında bir parmak izi tarayıcı bulunacak olan telefon 5G bağlantısını da destekleyecek.

Yakın zamanda Çin sertifikasyon sitesi TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre bu cihazda iQOO UI 1.0 arayüze sahip Android 10 işletim sistemi bulunacak. Telefonda 6,57 inçlik Full HD+ LCD ekran bulunacak. En boy oranı 20:9 olan ekran, HDR10+ desteği de sağlayabilecek.

Çok büyük ihtimalle telefonda sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti bulunacak. Grafikten ise Adreno 620 GPU sorumlu olacak. Telefonun 6 GB ve 8 GB gibi iki farklı RAM seçeneği olacak. Depolama içinse 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.