İran Dini Lideri'nin Başdanışmanında Corona Virüsü Çıktı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı olan Ali Ekber Velayeti üzerinde yapılan Corona virüsü testi pozitif sonuç verdi. Ali Ekber Velayeti, ev karantinasına alındı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin’de patlak verip kısa sürede kıta tanımayan Corona virüsü, günümüzde yüz bini aşkın insana bulaşmış durumda. Corona virüsünün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İran’daysa vaka sayısı 10.075’e ulaştı ve 429 kişinin hayatına mal oldu.

İran’da corona virüs kaynaklı vakaların ve ölümlerin sayıları giderek artmaya devam ederken son olarak İran’ın üst makamlarından bir haber geldi. Reuters haber ajansının haberine göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Eli Ekber Velayeti üzerinde yapılan COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Eli Ekber Velayeti, evde karantinaya alındı:

Bununla birlikte yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, COVID-19 testi pozitif çıkan ve Corona virüsü tespit edilen Eli Ekber Velayeti’nin ev karantinasına alındığı konusunda bir paylaşım yaptı. Eli Ekber Velayeti’nin son durumu hakkında edinilen tek bilgi bu yönde oldu.

Komşu ülkemiz olan İran’da yayılmaya devam eden Corona virüsü salgını, insanların virüse karşı farklı yöntemlere başvurmalarına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ülkede yasal olarak alkollü içki tüketilmediğinden sahte içkilerin tüketilmesiyle toplamda 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Corona virüsünün alkol ile önlenebileceği konusunda herhangi bir gerçeklik payı bulunmuyor. İran’da bazı insanlar sahte alkol tüketmeye devam ettiği için uzmanlar, sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısının artmasından endişe duyuyorlar.

Corona virüsüne karşı önlem almak üzere çalışmalarına devam eden İranlı yetkililer, geçtiğimiz hafta virüs nedeniyle iki eyaletin giriş ve çıkışlarını kapattıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İran, Mazenderan ve Gilan eyaletlerinin giriş ve çıkışlarını kapattı. İran’da devam eden salgının ülkemize en az seviyede bulaşması için Türkiye’nin de İran’a karşı birçok önlem alındığı gündeme gelmişti.