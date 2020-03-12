Bakan Ziya Selçuk, Uzaktan Eğitimin Detaylarını Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın okulların tatil edileceğini ve öğrencilerin uzaktan eğitim alacaklarını açıklamasıyla herkes gözünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevirdi. Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin detaylarını paylaştı.

Bundan iki saat önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Corona virüsünün yayılmaması için ülke genelinde alınacak önlemleri bizlerle paylaşmıştı. Bu önlemler arasında okulların 16 Mart tarihinden itibaren tatil edileceği bilgisi de yer alıyordu.

İbrahim Kalın’ın açıklamalarına göre ilk ve orta okullar ile liseler 16 Mart tarihinden itibaren 1 haftalık tatile girecekler. Üniversitelerdeyse tatil süresi 3 hafta olacak. İbrahim Kalın, ilk ve orta okullar ile liselerdeki tatil sürecinin ardından 1 hafta süreyle uzaktan eğitim alacaklarını da belirtmişti. İşte uzaktan eğitimin tüm detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını paylaştı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde oldu:

"Eğitim Bilişim Ağı ders ortamını evlere taşıyacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamalarında öğrencilerin 1 hafta süreyle internet ve televizyon üzerinden ders alacaklarını belirtmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konuya netlik getirerek aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak."

"Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı"

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrencilerin uzaktan eğitim alacakları paylaşılmıştı. Tüm öğrencilere eğitimin verilip verilemeyeceği konusunda kafalarda oluşan soru işaretlerine karşın Ziya Selçuk, aşağıdaki şekilde açıklamada bulundu:

Okulların 30 Mart'a kadar tatil edilmesi kararlaştırıldı. 16-30 Mart arasındaki tatilin ilk haftası evlerinde istirahat olarak geçirecekler. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren evdeki uzaktan eğitim süreçleri başlayacaktır. Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

"Tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlandı. Uzaktan öğretim süreçleriyle ilgili olarak tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışılarak öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır."

"Her türlü senaryo hazır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için alınabilecek bütün tedbirlerin alındığını söyledi. Ziya Selçuk, yeni birkaç kanal üzerinden öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak planlanmış bir çizelgeye uyacaklarını ve bu çizelgeye uygun saatlerde izleyeceği birkaç kanal olacağını belirtti. Bununla birlikte sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde olduğunu da ekledi.

"Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz"

Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesiyle birlikte öğretmenlerin ne yapacakları sorusuna da bir cevap verdi. Selçuk, öğretmenlerin de evlerinde olmalarını beklediklerini ve çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını önerdiklerini dile getirdi. Bununla birlikte pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.