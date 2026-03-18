OpenAI, Yeni ChatGPT Modelleri GPT-5.4 Mini ve GPT-5.4 Nano'yu Tanıttı!

OpenAI, yapay zekâ modellerine hız kesmeden yenilerini eklemeye devam ediyor.
Şirket, “şimdiye kadarki en güçlü küçük modelleri” olarak tanımladığı GPT-5.4 mini ve GPT-5.4 nano sürümlerini resmen duyurdu. Yeni modeller, özellikle hız ve verimlilik gerektiren yoğun iş yükleri için birebir.
GPT-5.4 Mini: Küçük ama çok güçlü
GPT-5.4 mini, önceki nesil GPT-5 mini’ye kıyasla önemli bir sıçrama yapıyor.
- Kodlama, akıl yürütme ve çoklu ortam (multimodal) anlayışında ciddi gelişmeler sunuyor
- Araç kullanımı ve görev yönetiminde daha yetenekli
- 2 kat daha hızlı çalışıyor
- Bazı testlerde daha büyük GPT-5.4 modeline oldukça yakın performans gösteriyor
Üstelik bu model, bugünden itibaren ChatGPT kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.
GPT-5.4 Nano: En ucuz ve en hızlı seçenek
Serinin en küçük üyesi olan GPT-5.4 nano ise hız ve maliyetin kritik olduğu görevler için tasarlandı.
- Sınıflandırma, veri çıkarma ve sıralama gibi işlemlerde ideal
- Basit görevleri üstlenen yardımcı yapay zekâ ajanları için öneriliyor
- Önceki nano sürümüne göre belirgin şekilde daha gelişmiş
GPT-5.4 mini; ChatGPT, Codex ve API üzerinden erişilebilir durumda ve ücretsiz kullanıcılar, “Thinking” özelliği ile kullanabiliyor. GPT-5.4 nano ise şimdilik API üzerinden sunuluyor.