OpenAI, Yeni ChatGPT Modelleri GPT-5.4 Mini ve GPT-5.4 Nano'yu Tanıttı!

OpenAI, şimdiye kadarki en güçlü küçük modelleri GPT-5.4 mini ve GPT-5.4 nano'yu tanıttı.

OpenAI, yapay zekâ modellerine hız kesmeden yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirket, “şimdiye kadarki en güçlü küçük modelleri” olarak tanımladığı GPT-5.4 mini ve GPT-5.4 nano sürümlerini resmen duyurdu. Yeni modeller, özellikle hız ve verimlilik gerektiren yoğun iş yükleri için birebir.

GPT-5.4 Mini: Küçük ama çok güçlü

GPT-5.4 mini, önceki nesil GPT-5 mini’ye kıyasla önemli bir sıçrama yapıyor.

Kodlama, akıl yürütme ve çoklu ortam (multimodal) anlayışında ciddi gelişmeler sunuyor

Araç kullanımı ve görev yönetiminde daha yetenekli

2 kat daha hızlı çalışıyor

Bazı testlerde daha büyük GPT-5.4 modeline oldukça yakın performans gösteriyor

Üstelik bu model, bugünden itibaren ChatGPT kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.

GPT-5.4 Nano: En ucuz ve en hızlı seçenek

Serinin en küçük üyesi olan GPT-5.4 nano ise hız ve maliyetin kritik olduğu görevler için tasarlandı.

Sınıflandırma, veri çıkarma ve sıralama gibi işlemlerde ideal

Basit görevleri üstlenen yardımcı yapay zekâ ajanları için öneriliyor

Önceki nano sürümüne göre belirgin şekilde daha gelişmiş

GPT-5.4 mini; ChatGPT, Codex ve API üzerinden erişilebilir durumda ve ücretsiz kullanıcılar, “Thinking” özelliği ile kullanabiliyor. GPT-5.4 nano ise şimdilik API üzerinden sunuluyor.