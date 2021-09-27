Isınmak İçin Arabasına Semaver Koyan Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da köfte satarak geçimini sağlayan Feridun Dan isimli bir vatandaş, aracının içine koyduğu çay semaverinden çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ısınmak için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.

Türkiye'den başka bir ülkede yaşanması imkansız olan olaylara bir yenisi daha eklendi. Yaşamını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürdürmekte olan Feridun Dan, geçimini köfte satışlarıyla sağlıyordu. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için aracının içerisinde semaver yakan ve hiçbir camı da açmayan talihsiz adam, semaverden çıkan dumanın zehirlemesiyle hayatını kaybetti.

Gece 04:00 sularında yaşandığı öğrenilen olay, hayatını kaybeden adamın arkadaşları tarafından açığa çıkarıldı. Sabah saatlerinde Feridun Dan'ın aracı içerisinde hareketsiz olarak bulunması üzerine yetkililer haber veren arkadaşları, talihsiz vatandaşın ölüm haberiyle sarsıldılar. Dan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yaşanan olay, kış mevsiminde ne yazık ki sık sık haberlini aldığımız soba zehirlenmesiyle aynı şekilde gerçekleşti. Semaverden çıkan karbonmonoksit gazı, talihsiz adamın zehirlenerek hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kolluk kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturması devam ederken Dan'ın cenazesinin günün ilerleyen saatlerinde memleketi Bursa'da kaldırılması bekleniyor.