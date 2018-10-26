İskoçların En Renkli Kabilesi, Yazıya 1700 Yıl Önce Geçmiş

Kuzey İskoçya'da yapılan arkeolojik kazılarda, oldukça ayırt edici olan yüz boyaları ve dövmeleri ile bilinen Piktlere ait yazılı eserler bulundu.

Eski çağlarda ve orta çağda İskoçya'da yaşamış olan Piktleri renkli dövmeleri ve savaş boyalarıyla, savaştaki becerileriyle ve poliamori uygulamalarıyla bilinen bir kavim. İsimlerinin anlamı da "boyalı halk". Kendileri hakkındaki kayıtlara da genellikle Roma arşivleri sayesinde ulaşıyoruz, zira Romalılar ne zaman İskoçya'yı fethe kalksa karşılarında Piktleri ve diğer klanları bulmuşlar.

Romalılar asla ele geçirememiş olsalar da İskoçya, İskandinavya, Almanya ve İrlanda'da büyük etkilere sahipler. Ticaret ve savaşlar sayesinde birbirlerinin kültürünü öğrenen halklar, Roma'nın bilgisinden çok etkilenmiş olmalılar. Roma'nın hemen ardından milletlerin yazı çeşitlerini ortaya çıkartması boşuna değil.

Pikt dilinin ise taşlar, kemikler, metal yüzeyler gibi çeşitli yerlere kazınmış sembollerden oluştuğu biliniyor. Bu sembolleri keşfeden arkeologlar bir çeşit Pikt dili olduğu konusunda fikir birliğine varmış olsalar da dilin ne zaman ortaya çıktığı bilinmiyordu.

Bu sırrı çözmek amacıyla kurulan Kuzey Pikt Projesi kapsamında yapılan kazılarda daha eski yazılı eserlere ulaşıldı. Roma'ya karşı akınların başlangıç noktası olarak kullanılan Dunnicaer adlı kalede yapılan kazılarda, kalenin milattan sonra 2. ila 4. yüzyıl arasında kullanıldığı ortaya çıktı. Kalede bulunan yazılı taşların da kale ile aynı dönemden kaldığı belli oldu.

Bir başka kazı alanı olan Rhynie'de yapılan çalışmalarda da, dilin dördüncü ila altıncı yüzyıl arasında kullanıldığı ortaya çıktı. Bu eserlerin ışığında yapılan çalışmalarda dilin tarihinin 1700 yıl önceye uzandığı tespit edildi.

Dunnicaer'deki araştırmanın başında bulunan Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Noble'a göre Pikt dlinden ve başka bilinen bir dilde yazılmış iki eser bulunana kadar dil çözülemeyecek. Böyle bir kaynak bulmak mümkün, ancak daha fazla kazı yapılması gerekiyor.