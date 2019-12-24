Islanan Telefon Nasıl Doğru Şekilde Kurutulur?

Islanan telefon doğru bir şekilde kurutularak nasıl hasarsız olarak hayatına devam edebilir? Anlatacağımız ipuçları sayesinde bir kabusunuzdan daha kurtulun.

Yolda yürürken bir anda yağmur başlar, aman ıslanmasın diye cebinize koymaya çalıştığınız telefon bir anda elinizden kayıverir, bir su birikintisine düşer. Gerçekleşmesi zor bir senaryo mu? Belki, ama ıslanan telefon kabusu için oluşması gereken tek senaryo bu değil. Tuvalette düşebilir, bulaşık yıkarken bir anda lavaboya düşer ya da koca bir bardak su telefonun üzerine devrilir.

Şimdilerde piyasada su geçirmezlik özelliği olan telefonlar yaygınlaşsa da suya karşı işi zor olan hâlâ çok cihaz var. Anlatacağımız ipuçlarını eğer doğru bir şekilde, biraz da elinizi hızlı tutarak uygularsanız, ıslanan telefon kazasını hasarsız bir şekilde atlatabilirsiniz. Elbette, durum klasik bir ıslanmadan fazlasıysa ya da su dışında başka maddelerle temas ettiyse telefonunuzu mutlaka bir teknik servise göstermenizde yarar var.

Islanan telefon için ne yapmamalı?

Islanan telefon kazası sonrası yapmanız gereken şeylerden daha da önemlisi yapmamanız gereken şeylerdir. Kritik birkaç noktaya dikkat ederseniz, telefonunuzu bu kazadan en az hasarla hatta hasarsız olarak kurtarabilirsiniz.

Eğer telefon kapalı olarak ıslandıysa asla açmayın.

Asla şarj etmeye ya da herhangi başka bir cihaza bağlamaya çalışmayın .

. Orta tuş, ses tuşu gibi herhangi bir tuşa kesinlikle basmayın.

Islanan telefonunuzu kesinlikle sallamayın, çok fazla dokunmayın .

. İlk refleks olarak yapmak isteyeceksiniz ama kesinlikle üflemeyin . Cihazın su değmemiş noktalarının da suyla temas etmesine neden olabilirsiniz.

. Cihazın su değmemiş noktalarının da suyla temas etmesine neden olabilirsiniz. Fön makinesi, saç kurutma makinesi ya da diğer hava üfleyen hiçbir cihazla müdahale etmeyin. Isı ve hava telefonun çok daha fazla zarar görmesine neden olabilir.

Islanan telefonunuzu bu da kurtarmadıysa...

Telefon ıslandı, yukarıda anlatılan yapmamanız gereken şeylerden uzak durdunuz, sırada hızlı olmak var. Islanan telefon kazasından en hasarla çıkmak için son derece hızlı olmalı ve telefona hemen müdahale etmelisiniz.

Eğer telefonunuz açıkken suya düştüyse hemen kapatın ama unutmayın , kapatma işlemini son derece hızlı bir şekilde yapmalısınız. Islanma üzerinden vakit geçtiyse, müdahale etmeyin.

, kapatma işlemini son derece hızlı bir şekilde yapmalısınız. Islanma üzerinden vakit geçtiyse, müdahale etmeyin. Sim kartınızı ve eğer varsa micro SD kartı zarar görmemeleri için telefondan çıkarın.

Eski, bataryası çıkarılan bir telefonunuz varsa bataryayı çıkararak aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

bataryayı çıkararak aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. Islanan telefonun üzerindeki ıslaklığı kuru bir bez ya da kağıt havlu kullanarak alın. Asla bastırmayın. Telefonu sadece bezin ya da kağıt havlunun üzerine bırakarak veya elinizle hafifçe dokunarak yoğun ıslaklığı azaltın.

Evinizde özel bir vakum aleti varsa, telefondaki suyu çekebilirsiniz fakat bu uygulama bataryası çıkmayan cep telefonlarında uygulanamaz.

Islanan telefonunuzu çiğ pirinçle dolu bir torbaya ya da kavanoza gömün. Her tarafının pirinçlerle temas ettiğinden emin olun . Bataryası çıkarılabilen telefonları 1 - 2 gün pirinç içinde bekletin, bataryası çıkarılmayan telefonları ise en az 3 gün pirincin içinde bekletmelisiniz.

. Bataryası çıkarılabilen telefonları 1 - 2 gün pirinç içinde bekletin, bataryası çıkarılmayan telefonları ise en az 3 gün pirincin içinde bekletmelisiniz. Yeterli süre bekledikten sonra telefonu pirincin içinden çıkarabilirsiniz.

Görünürde bir problem yoksa telefonu açın.

Telefon sağlıklı bir şekilde açıldıysa ve dokunmatik ekranı, ses tuşları, orta tuşu, kulaklık girişi gibi genel işlevleri yerine getiriyorsa , telefonu şarja takabilirsiniz.

, telefonu şarja takabilirsiniz. Pirinçten çıkardıktan sonraki birkaç gün telefonu yakından inceleyin, eğer herhangi bir sorun yaşıyorsanız, mutlaka bir teknik servise telefonu gösterin.

Islanan telefon kazasına karşı diğer işe yarar önlemler:

Adı üzerinde ıslanan telefon kazası ama her kaza için de alınabilecek önlemler vardır. Tabii ne kadar önlem alırsanız alın, eğer siz dikkatsiz biriyseniz başınıza mutlaka gelecektir böyle kazalar. O yüzden ilk kural, her şeyde olduğu gibi telefon kullanırken de dikkatli olun.

Islanan telefon kazalarına karşı dikkatli olmanız gereken en önemli nokta, cep telefonunuzu havuz, tuvalet, banyo, mutfak gibi suyla her an karşı karşıya gelebileceğiniz noktalarda yanınızda tutmamaktır.

gelebileceğiniz noktalarda yanınızda tutmamaktır. Özel olarak üretilen, suya dayanıklı kılıflar var. Artık kolayca ulaşılabilir olan suya dayanıklı kılıflardan alarak telefonunuzu ıslanma tehlikesinden kurtarabilirsiniz ama unutmayın, ne kadar dayanıklı olursa olsun bu kılıflar asla su geçirmez değildir.

alarak telefonunuzu ıslanma tehlikesinden kurtarabilirsiniz ama unutmayın, ne kadar dayanıklı olursa olsun bu kılıflar asla su geçirmez değildir. Bazı telefon markaları, cihazlarının tamamen su geçirmez olduğunu iddia etmektedirler. Mesela Samsung’un Galaxy S10 modeli neredeyse su geçirmez durumdadır. Islanan telefon kazaları çok sık başınıza geliyorsa, su geçirmez olarak tanıtılan modellerden birini kullanabilirsiniz ama unutmayın, hiçbir cihaz tamamıyla suya dayanıklı değildir.

Cep telefonu kullanıcılarının en büyük kabuslarından biri olan ıslanan telefon kazası ile ilgili yapabileceğiniz müdahaleler bu şekilde. Eğer hızlı olursanız ve anlattığımız yöntemleri doğru bir şekilde uygularsanız, telefonunuzu hasarsız bir şekilde kurtarabilirsiniz. Eğer tüm bunları yapmanıza rağmen telefonda herhangi bir sorun görüyorsanız, mutlaka ait olduğu markanın yetkili servisine göstermelisiniz.