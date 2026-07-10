İşlemci kaç derece olmalı sorusu, bilgisayar performansını korumak isteyen kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu içerikte işlemcinin boşta, oyunda ve tam yük altında ulaşması gereken sıcaklık değerlerini, yüksek sıcaklıkların nedenlerini ve alınabilecek önlemleri ele alıyoruz.

Yeni bir bilgisayar topladıysanız veya oyun oynarken işlemci sıcaklığının beklediğinizden yüksek olduğunu fark ettiyseniz endişelenmeniz normal. Görev Yöneticisi, MSI Afterburner, HWiNFO veya benzeri yazılımlarda görülen sıcaklık değerleri bazen ilk bakışta korkutucu gelebilir ama her yüksek sıcaklık değeri arıza anlamına gelmez.

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Modern işlemciler, performansı en üst seviyede tutabilmek için çalışma sıcaklıklarını dinamik olarak yönetiyor. Intel ve AMD'nin güncel işlemcileri yük durumuna göre frekansını artırıyor, gerektiğinde güvenli sıcaklık sınırına kadar çalışıyor ve kritik seviyeye ulaşıldığında kendini korumaya alıyor.

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Boştaki sıcaklık kaç olmalı?

Bilgisayar herhangi bir işlem yapmıyorken işlemci üzerindeki yük oldukça düşüktür. Bu nedenle sıcaklık değerleri de oyun veya render gibi ağır işlemlere kıyasla çok daha düşük olur. Elbette burada kullanılan işlemci modeli, soğutucu tipi, kasa hava akışı ve ortam sıcaklığı gibi birçok etken sonucu doğrudan etkiler.

Güncel masaüstü sistemlerde kaliteli bir hava veya sıvı soğutmayla çalışan işlemciler 30 ile 45 derece arasında değerler gösterir. Ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında veya stok soğutucu kullanılan sistemlerde bu değerlerin 45 ile 55 derece seviyesine çıkması da normal kabul edilir.

Dizüstü bilgisayarlarda ise tablo biraz farklıdır. Daha dar kasalar ve sınırlı soğutma kapasitesi nedeniyle boşta 40 ile 60 derece arasında sıcaklık görmek olağan bir durumdur. Arka planda çalışan Windows güncellemeleri, antivirüs taramaları veya bulut senkronizasyonu gibi işlemler sıcaklığın kısa süreli olarak yükselmesine neden olabilir.

Boşta işlemci sıcaklığını değerlendirirken yalnızca tek bir değere bakmak doğru değildir. İşlemcinin kullanım oranı da kontrol edilmelidir. Eğer kullanım yüzde 2 ila 5 seviyesindeyken sıcaklık sürekli 70 derecenin üzerinde seyrediyorsa soğutucu montajı, termal macun veya fan sistemi ayrıntılı şekilde incelenmelidir.

Oyunda kaç derece normal?

İşlemci sıcaklığının en çok merak edildiği senaryo oyun oynarken ulaşılan değerlerdir. Çünkü modern oyunlar yalnızca ekran kartını değil, işlemciyi de ciddi şekilde yükleyebiliyor. Açık dünya oyunları, rekabetçi çevrim içi yapımlar ve yüksek kare hızına ulaşmayı hedefleyen sistemlerde işlemci kullanımı önemli ölçüde artıyor. Masaüstü işlemcilerinde oyun sırasında 60 ile 80 derece arasında görülen sıcaklıklar genel olarak normal kabul edilir. Kullanılan soğutma sistemi güçlü değilse veya ortam sıcaklığı yüksekse kısa süreli olarak 85 derece seviyeleri de görülebilir.

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Intel Core Ultra 200 serisi ve AMD Ryzen 9000 serisi gibi yeni nesil işlemciler, performansı artırabilmek için sıcaklık sınırına yaklaşacak şekilde tasarlanıyor. Bu işlemciler uygun soğutma koşullarında belirlenen güvenli sıcaklık limitlerine kadar turbo frekanslarını koruyor. Bu nedenle eski nesil işlemcilerle yeni modeller arasında doğrudan sıcaklık karşılaştırması yapmak yanıltıcı olabilir.

Dizüstü oyuncu bilgisayarlarında ise oyun sırasında 75 ile 90 derece arasında değerler görmek oldukça yaygın. İnce kasalı modellerde işlemci ve ekran kartı aynı soğutma sistemini paylaştığı için sıcaklık masaüstü sistemlere göre daha yüksek seviyelerde çalışabiliyor. Üreticiler bu sistemleri belirli sıcaklık limitleri içinde güvenli çalışacak şekilde tasarlıyor.

Oyun sırasında sıcaklığın sürekli 95 derecenin üzerine çıkması ve buna performans düşüşünün eşlik etmesi normal kabul edilmez. Böyle bir durumda sistem, işlemciyi korumak amacıyla frekansını düşürmeye başlayabilir.

İşlemci neden ısınır?

İşlemcinin belirli bir seviyeye kadar ısınması tamamen normaldir. Çünkü milyarlarca transistörden oluşan bu bileşen çalışırken elektrik enerjisinin bir kısmını doğal olarak ısıya dönüştürür. Önemli olan bu ısının soğutma sistemi tarafından yeterince hızlı uzaklaştırılabilmesidir.

İşlemciye göre düşük kapasiteli bir hava soğutucu kullanılması veya sıvı soğutma sisteminin verimli çalışmaması sıcaklıkların yükselmesine neden olabilir. Zamanla kuruyan termal macun da işlemci ile soğutucu arasındaki ısı transferini olumsuz etkiler.

Kasa içindeki hava akışı da büyük önem taşır. Ön taraftan yeterli miktarda serin hava alınmıyorsa veya sıcak hava kasadan etkili şekilde dışarı atılamıyorsa işlemci soğutucusu görevini tam olarak yerine getiremez. Tozlanan fanlar ve radyatörler de benzer şekilde soğutma performansını düşürür.

İşlemci sıcaklığını artıran başlıca nedenler şunlardır:

Yetersiz hava veya sıvı soğutma sistemi.

Kurumuş ya da yanlış uygulanmış termal macun.

Tozla kaplanan fanlar ve hava kanalları.

Zayıf kasa hava akışı.

Manuel hız aşırtma veya yüksek voltaj ayarları.

Arka planda çalışan yoğun uygulamalar.

Yüksek ortam sıcaklığı.

Sıcaklık değerlerini değerlendirirken yalnızca işlemciye odaklanmak doğru değildir. Kasa tasarımı, fan yerleşimi ve ekran kartının oluşturduğu sıcak hava da işlemcinin çalışma sıcaklığını doğrudan etkileyebilir.

Sıcaklık nasıl düşürülür?

İşlemci sıcaklığı beklenenden yüksek seyrediyorsa hemen yeni bir soğutucu satın almak gerekmeyebilir. Çoğu zaman düzenli bakım yapmak ve birkaç temel ayarı gözden geçirmek sıcaklık değerlerinde hissedilir bir iyileşme sağlar. Burada amaç yalnızca işlemciyi daha serin çalıştırmak değil, aynı zamanda turbo frekanslarını daha uzun süre korumasına yardımcı olmaktır.

İlk olarak soğutma sisteminin fiziksel durumunu kontrol edin. Uzun süre temizlenmeyen fanlar ve radyatörler hava akışını ciddi şekilde azaltır. Toz tabakası, soğutucunun ısıyı dışarı atmasını zorlaştırır ve işlemcinin daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasına neden olur. Aynı şekilde yıllardır değiştirilmeyen termal macun da ısı transferini olumsuz etkiler. Kaliteli bir termal macunla doğru şekilde yapılan uygulama, özellikle eski sistemlerde birkaç dereceye varan sıcaklık düşüşü sağlayabilir. Yazılım tarafında da kontrol edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Arka planda gereksiz çalışan uygulamalar işlemci kullanımını artırarak sıcaklığı yükseltebilir.

Windows'un Güç Modu ayarları, BIOS'taki güç limitleri ve anakart üreticisinin otomatik hız aşırtma özellikleri de işlemcinin çalışma karakterini değiştirebilir. Bazı anakartlar varsayılan olarak işlemciyi üreticinin önerdiği güç sınırlarının üzerinde çalıştırabiliyor.

Sıcaklığı düşürmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

İşlemci soğutucusunu ve kasa fanlarını düzenli olarak temizleyin.

Termal macunu belirli aralıklarla yenileyin.

Kasa içindeki hava akışını iyileştirin.

Arka planda gereksiz çalışan uygulamaları kapatın.

Fan eğrisini BIOS veya üretici yazılımı üzerinden yeniden düzenleyin.

İşlemciye uygun kapasitede bir hava veya sıvı soğutucu kullanın.

Bilgisayarı doğrudan güneş alan veya yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmamaya özen gösterin. Bu adımların ardından sıcaklık hâlâ olağan dışı seviyelerde kalıyorsa soğutucunun montajı veya donanımın genel durumu ayrıntılı şekilde kontrol edilmelidir.

Kaç derece tehlikeli?

İşlemciler belirli bir sıcaklığa kadar güvenli şekilde çalışacak biçimde tasarlanır. Bu nedenle internette görülen tek bir sıcaklık değerine bakarak sisteminizin sorunlu olduğuna karar vermek doğru olmaz. Önemli olan işlemcinin yük altındaki davranışı, frekansını koruyup koruyamadığı ve koruma mekanizmalarının devreye girip girmediğidir.

Güncel Intel ve AMD işlemcilerde her model için belirlenen bir TjMax değeri bulunur. Bu değer, işlemcinin ulaşmasına izin verilen en yüksek çekirdek sıcaklığını ifade eder. Pek çok masaüstü işlemcide bu sınır 95 ila 100 derece civarındadır. İşlemci bu seviyeye yaklaştığında Thermal Throttling adı verilen koruma sistemi devreye girer. Sistem, işlemci frekansını ve güç tüketimini düşürerek sıcaklığın daha fazla yükselmesini engeller.

Kısa süreli olarak 90 derecenin üzerine çıkılması tek başına tehlikeli değildir. Modern işlemciler bu senaryolar düşünülerek tasarlanmıştır. İşlemcinin uzun süre boyunca 95 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda çalışması, sürekli frekans düşürmesi ve buna performans kaybının eşlik etmesi sağlıklı bir çalışma düzeni olarak değerlendirilmez. Böyle bir durumda soğutma sistemi mutlaka gözden geçirilmelidir.

Sıcaklık değerlerini yorumlarken sensör yazılımlarını da doğru kullanmak gerekir. HWiNFO, Core Temp veya Ryzen Master gibi uygulamalar çekirdek sıcaklıklarını anlık olarak gösterir. Tek bir çekirdeğin kısa süreli sıcaklık artışı yerine ortalama sıcaklık ve uzun süreli yük altında elde edilen değerler dikkate alınmalıdır.

İşlemcinin sıcak çalışması her zaman arıza anlamına gelmez. Önemli olan sıcaklığın üreticinin belirlediği güvenli sınırlar içinde kalması ve sistemin performansını koruyabilmesidir. Düzenli bakım yapılan, yeterli hava akışına sahip ve doğru soğutucuyla kullanılan bir bilgisayarda işlemci yıllarca güvenli sıcaklık değerlerinde çalışmaya devam eder.

Sizin işlemciniz oyun oynarken kaç dereceye ulaşıyor? En yüksek sıcaklığı hangi işlemci ve soğutucu kombinasyonunda gördünüz?