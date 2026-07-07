iPhone cihazlar yüksek kaliteli donanımlara sahip olsa da zamanla ekran kırılması, pil performansının düşmesi, şarj sorunları veya kamera arızaları gibi problemler yaşayabilir. Bu gibi durumlarda cihazın performansını korumak ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için güvenilir bir teknik servis tercih etmek büyük önem taşır.

iPhone cihazlar yüksek kaliteli donanımlara sahip olsa da zamanla ekran kırılması, pil performansının düşmesi, şarj sorunları veya kamera arızaları gibi problemler yaşayabilir. Bu gibi durumlarda cihazın performansını korumak ve uzun ömürlü kullanım sağlamak için güvenilir bir teknik servis tercih etmek büyük önem taşır.

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Kadıköy, hem yetkili servisler hem de özel teknik servisler açısından İstanbul'un en yoğun bölgelerinden biridir. Birçok servis aynı gün ekran ve batarya değişimi hizmeti sunarken, bazı işletmeler Face ID, anakart ve sıvı teması onarımı gibi daha kapsamlı işlemler de gerçekleştirmektedir. Bu rehberde 2026 yılında öne çıkan teknik servis seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

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Kadıköy'de iPhone Tamiri: Yetkili Servis mi, Özel Servis mi? - 2026

Apple Yetkili Servis ile Kadıköy Özel Servis Fiyat Karşılaştırması

Apple yetkili servislerde ekran ve batarya değişim ücretleri daha yüksek olsa da orijinal parça, üretici standartlarında işlem ve garanti avantajı sunar. Örneğin iPhone 13 için resmi batarya değişimi yaklaşık 4.699 TL, ekran değişimi ise 15.099 TL seviyelerindedir.

Orijinal vs Muadil Parça: Kadıköy'de Hangisi Tercih Edilmeli?

Kadıköy'deki özel servislerde ise ekran değişimleri genellikle daha uygun fiyatlarla sunulur ve maliyet kullanılan parçanın kalitesine göre değişir. Bütçe önceliği olan kullanıcılar özel servisleri tercih ederken, orijinallik ve garanti önceliği olanlar için yetkili servisler daha güvenli bir seçenek olabilir.

Kadıköy'ün En İyi iPhone Tamiri Yapan Yerleri - 2026

Kadıköy Çarşı İçinde Aynı Gün iPhone Tamiri Yapan Servisler

Tamirci Abi (Kadıköy) - 4.9

Hasanpaşa bölgesinde yer alan ve Haritalar'da en yüksek puanlı özel servislerden biri olan Tamirci Abi, hızlı ekran ve batarya değişimiyle öne çıkıyor. İşlemlerinde 6 ay garanti sunmaları ve orijinal kalitede yedek parça kullanmaları en büyük artıları.

İletişim numarası: 0546 725 25 25

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Teknoway (Kadıköy) - 4.5

Söğütlüçeşme üzerinde bulunan oldukça popüler bir merkez. Özellikle ekran camı değişimi ve kasa onarımı konularında ciddi bir müşteri kitlesine sahipler. Hızlı hizmetleriyle biliniyor.

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İletişim numarası: 0537 958 02 02

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Moda ve Rıhtım Çevresinde iPhone Tamir Noktaları

iFix Kadıköy Cep Telefonu Tamiri

0507 951 96 32

iPhone ekran, pil, şarj soketi ve sıvı teması onarımlarında hizmet veriyor. Uzun çalışma saatleri ve yüksek müşteri memnuniyetiyle tercih ediliyor.

PhoneMR

0530 831 28 88

iPhone ekran değişimi, batarya yenileme, kamera ve anakart onarımları yapıyor. Apple cihazlarına yönelik uzmanlaşmış teknik servislerden biri olarak biliniyor.

RomaX Kadıköy Cep Telefonu Tamir ve Ekran Değişimi

0505 766 62 62

iPhone ekran değişimi, pil değişimi ve donanımsal arızaların giderilmesi konusunda hizmet veriyor. Hızlı işlem süresi ve geniş yedek parça stoğuyla öne çıkıyor.

Kadıköy'ün En Yüksek Puanlı iPhone Tamir Servisleri

Kadıköy iPhone Ekran Değişimi

0534 324 14 14

iPhone ekran değişimi, anakart onarımı ve çeşitli donanım arızalarına yönelik teknik servis hizmetleri sunuyor. Birçok işlemi müşterinin gözü önünde gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor.

iPhone Servis Kadıköy

0532 013 02 04

iPhone ekran, pil, hoparlör, mikrofon ve şarj sorunlarına yönelik onarım hizmetleri veriyor. Apple cihazlarına odaklı çalışan özel servislerden biri.

KAYA GSM

0216 418 07 07

iPhone ekran değişimi, batarya yenileme ve telefon tamiri alanında hizmet sunuyor. Özellikle ekran değişimi işlemleriyle bilinen teknik servislerden biri.

Woyax & Deji - Nöbetçi Telefoncu Kadıköy

0533 482 98 87

iPhone batarya değişimi, ekran onarımı ve çeşitli donanım arızalarının giderilmesi konusunda hizmet veriyor. Akşam saatlerine kadar açık olması nedeniyle acil tamir ihtiyaçlarında tercih ediliyor.

Model Bazlı iPhone Tamir Fiyatları - Kadıköy 2026

iPhone 17:

Onarım Türü iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Çatlak Ekran 15.999 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL 7.739 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 20.239 TL 20.239 TL 20.239 TL 22.899 TL Pil 4.799 TL 5.799 TL 5.799 TL 5.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 12.499 TL 12.499 TL Diğer Hasar 50.999 TL 58.999 TL 66.499 TL 73.999 TL

iPhone 14

Onarım Türü iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 TL 15.999 TL 15.999 TL 18.499 TL Arka Cam Hasarı 7.739 TL 7.739 TL 40.399 TL 44.549 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 17.999 TL 20.239 TL 47.499 TL Pil 4.799 TL 4.799 TL 4.799 TL 4.799 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 10.869 TL 10.869 TL Diğer Hasar 42.119 TL 50.999 TL 55.449 TL 58.999 TL

iPhone 13

Onarım Türü iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Çatlak Ekran 13.649 TL 11.299 13.649 15.999 TL Arka Cam Hasarı 27.999 TL 24.349 TL 36.249 TL 40.399 TL Çatlak Ekran + Arka Cam 36.999 TL 30.899 TL 42.119 TL 50.999 TL Pil 4.249 TL 4.249 TL 4.249 TL 4.249 TL Arka Kamera 8.299 TL 8.299 TL 9.569 TL 9.569 TL Diğer Hasar 36.999 TL 30.899 TL 42.119 TL 50.999 TL

iPhone Tamirine Göndermeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Tamir Garantiyi Etkiler mi? Kadıköy Servislerinin Garanti Politikası

iPhone'unuz hâlâ Apple garantisi altındaysa, yetkili servis dışındaki müdahaleler cihazın garanti kapsamını etkileyebilir. Özellikle orijinal olmayan parça kullanımı veya hatalı onarımlar sonrasında oluşan arızalar için Apple garanti desteği vermeyebilir. Tamir yaptırmadan önce garanti süresini, hangi parçaların garanti kapsamında olduğunu ve kullanıcı hatalarının kapsam dışı sayılıp sayılmadığını mutlaka öğrenmeniz önerilir. Böylece hem maliyet hem de uzun vadeli kullanım açısından daha doğru bir tercih yapabilirsiniz.

Face ID Tamirden Sonra Çalışmaya Devam Eder mi?

Evet, profesyonel şekilde yapılan ekran ve parça değişimlerinde Face ID genellikle sorunsuz çalışmaya devam eder. Ancak Face ID sensörlerine zarar verilmesi veya hatalı onarım yapılması durumunda özellik devre dışı kalabilir. Bu nedenle Face ID koruma garantisi sunan deneyimli servislerin tercih edilmesi önemlidir.

SSS: Kadıköy iPhone Tamiri Hakkında Merak Edilenler

Kadıköy'de iPhone Tamiri Kaç Dakika Sürer?

Ekran ve batarya değişimi gibi işlemler çoğu serviste 30-60 dakika içerisinde tamamlanırken, anakart ve sıvı teması onarımları 1-3 gün sürebilir.

Tamirde Garanti Veriliyor mu? Kaç Ay?

Kadıköy'deki birçok teknik servis, ekran ve batarya değişimlerinde 3 ila 12 ay arasında garanti sunmaktadır. En yaygın garanti süresi ise 6 aydır.

Kadıköy'de En Ucuz iPhone Tamiri Nerede Yapılır?

En ucuz servis her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Fiyat karşılaştırması yaparken kullanılan parçanın kalitesine, garanti süresine ve servis deneyimine dikkat etmek uzun vadede daha avantajlıdır.