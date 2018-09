İBB'nin Geliştirdiği Uygulama Tüm Türkiye’de Kullanılacak

Navigasyon uygulamaları hepimiz için hayatı kolaylaştırıyor. Bu noktada önemli bir adım atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işlevsel bir navigasyon uygulaması geliştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği ve bir süredir Marmara bölgesindeki 11 şehirde kullanılan ‘İBB Yol Gösteren’ isimli uygulama, çok yakında tüm Türkiye’yi kapsayacak. Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefon kullanıcıları tarafından kullanılabilen mobil uygulama; otopark, akaryakıt istasyonu, ATM ve eczane gibi alanların yanı sıra; opera, golf sahası ve kamp alanlarının bulunduğu 47 arama kategorisinde hizmet verecek.

Şu an için İstanbul’a ek olarak Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'de kullanılabilen İBB Yol Gösteren, hedefinize ulaşmanız için size her an rehberlik edebilecek özellikler ile donatılmış durumda.

Uygulama temel olarak Türkçe hizmet verse de Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça gibi diller de mevcut yabancı kullanıcılar için kullanılabiliyor. Birçok artısı bulunan navigasyon sistemi, internet bağlantınız olmadığı durumlarda da sizleri yolda bırakmıyor ve rota oluşturmaya olanak sağlıyor.

Uygulamada göze çarpan bir diğer özellik ise sokak görüntülerinin kullanıcıya sunuluyor olması. Toplu taşıma araçları ile entegre bir şekilde çalışan uygulama ile birlikte, herhangi bir kaza ve aksilik durumunda kullanıcılara ek rotalar da sağlanabilecek. Bakırköy’deki Ulaşım Yönetim Merkezi’nden canlı olarak alınan kamera görüntüleri sayesinden elde edilen veriler; otoparklarda bulunan doluluktan tutun da nöbetçi eczanelere kadar her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İSBAK A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüğü'nde İnovasyon ve İş Geliştirme Şefi olarak görev yapan Selcen Işık, "İBB akıllı şehir yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli ve yerli teknolojiler kullanılmaya özen gösteriliyor. İBB Yol Gösteren, Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyon uygulaması. İBB ve onun iştiraki olan İSBAK tarafından birlikte geliştirildi" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca uygulamanın çalışma şekline değinen Işık, "47 farklı kategoriden seçtiğiniz hedef noktanıza, sesli yönlendirmeyle, canlı trafik bilgisini kullanarak gitmeniz sağlanıyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da canlı trafik bilgisine erişim sağlayabiliyorsunuz. Toplu ulaşım entegrasyonu da söz konusu. Sadece sürücülerin değil, yayaların da gitmek istediği noktaya, toplu taşıma araçlarıyla erişim yapmaları sağlanıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, İtalyanca başta olmak üzere 6 farklı dil seçeneğiyle hizmet sunulmakta" diyerek konuşmasına devam etti. Aşağıdaki linklerden uygulamayı sizler de telefonunuza indirebilirsiniz.