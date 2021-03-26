İstanbul'un Drone ile Çekilmiş Muhteşem Görüntüleri

Drone ile çekilen kamera kayıtları gerçekten büyük emek istiyor ve uzun uğraşlar İstanbul gibi güzel bir şehirle birleşince, ortaya Timelabs Pro adlı YouTube kanalının paylaştığı video gibi nefes kesici örnekler çıkabiliyor.

Son zamanlarda drone ile kaydedilen etkileyici görüntülerin sayısı bir hayli artmaya başladı. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda FPV drone kullanılarak çekilen son derece güzel bir videoyu sizlerle paylaşmıştık. Bu sefer de Timelab Pro adlı bir YouTube kanalı, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden İstanbul'u drone ile görüntülediği muazzam bir video paylaştı.

Kısa bir süre içerisinde 400 bin izleyici sayısını aşan videonun büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. 3 dakika 22 saniyeden oluşan ve İstanbul, kıtaların aşkı başlığıyla paylaşılan bu video, İstanbul'un en gözde yerlerinden boğazın görüntüleri ile başlıyor ve şehrin ikonik simgesi sayılan yapılarla devam ediyor.

Timelab Pro'nun paylaştığı video:

Yetenekli YouTube kanalının çektiği videolar elbette İstanbul ile sınırlı değil. En az İstanbul kadar etkileyici Moskova, Hong Kong ve Alpler'in drone ile çekilmiş videolarını aşağıda seyredebilirsiniz.

Moskova:

Hong Kong:

Alpler: