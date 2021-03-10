Film yapımcılığının yanı sıra profesyonel bir drone pilotu olan Jay Christensen, Bryant Lake Bowl and Theater'da benzersiz bir çekim gerçekleştirdi. Bu çekimde FPV drone kullanan Christensen, ardında koca bir ekip varmış gibi görünen bir video oluşturmayı başardı.

Özellikle de son yıllarda büyük bir popülariteye sahip olmaya başlayan drone'lar, sahip oldukları özellikler sayesinde büyüleyici görüntüler çekilmesine imkan verecek hale geldiler. Özellikle de lisans alarak profesyonel düzeyde drone kullanabilen kişiler tarafından çekilen görüntüler, bugün milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakabiliyor. Bu içeriğimizde de size drone kullanarak çekilmiş olan bir videodan bahsedeceğiz.

Söz konusu video, ABD'nin Minneapolis kentinde bulunan Bryant Lake Bowl and Theater'da çekildi. Yine ABD merkezli olan Rally Studios isimli bir film stüdyosunda yapımcı olarak da görev yapmakta olan profesyonel drone pilotu Jay Christensen tarafından çekilen görüntüler, izleyicilere kısa da olsa çok keyifli anlar yaşatıyor.

Büyüleyici video, FPV drone ile çekildi

Jay Christensen, sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüleri çekebilmek için, benzerlerine kıyasla daha küçük ve atik olan, birinci şahıs bakış açısı (FPV) odaklı bir drone kullandı. Sinema sektöründe kullanılan FPV cihazlarından çok daha küçük olan bu tür drone modelleri, yüksek çözünürlükte çekim yapabiliyor oluşları ile de son dönemlerde sinema sektörünün parlayan yıldızları haline geldi. Christensen tarafından çekilen video da bunun en net göstergesi.

Söz konusu video, Bryant Lake Bowl and Theater'a kuş bakışı görüntü sunarak başlıyor. Bunun hemen sonrasında mükemmel hızda hareket etmeye başlayan drone, bowling salonunda eğlenen insanlara da bir bakış attıktan sonra labutların bulunduğu yere bile isteye çarptırılıyor. Bu videoyu oluşturabilmek için hem kendini geliştirdiğini hem de defalarca deneme yaptığını söyleyen Christensen, yaptığı çalışmaların meyvesini toplamış gibi görünüyor. Zira şimdi izleyeceğiniz video, mükemmel bir koreografinin ürünüymüş gibi görünüyor.

İşte drone ile çekilen o benzersiz video