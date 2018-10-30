Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer yarın yapılacak, saat 11:00'de kalkacak olan uçak Ankara'ya havalanacak.

Dünki açılışın ardından ilk fazı hizmete giren havalimanı, yarın itibariyle THY'nin tarifeli seferlerinde kullanılmaya başlanacak. İlk uçuş saat 11:00'da Ankara'ya yapılacak. İlk sefer öncesi havalimanı temizlendi, bina içinde ve pistte hazırlıklar tamamlandı ve her şey uçuşa hazır hale getirildi.

THY de havalimanındaki hazırlıklarını tamamlayarak yolcularını beklemeye başladı.

İlk Fazın Yapımı 42 Ayda Bitti

Yıllık kapasitesi 90 milyon yolcu olan havaalanının ilk fazı 1,4 milyon metrekarelik ana terminal, 2 pist, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve destek binalarından oluşuyor. Bu fazın yapımında çalışan işçi sayısı ise 200 bin civarında.

Toplam alanı 76,5 milyon metrekare olacak olan havaalanında tüm etapların bitişinin 2023'te olması bekleniyor. Havalimanı kompleksi tamamlandığında 6 piste, 500 uçak kapasitesine, 70 bin araçlık kapalı ve açık otoparka ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu sayede de dünyanın en büyüğü haline gelecek.