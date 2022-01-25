İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Kamu Çalışanlarına İzin

Türkiye'nin dört bir yanında hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'da yaşamı adeta felç etti. Devam eden kar yağışı ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftanın son günlerinden itibaren ülkemizin dört bir yanında soğuk hava dalgası etkisini gösterdi ve kar yağışı etkili oldu. Anadolu'nun her yanında pek çok köye ulaşım yolları kapandı, Gaziantep'te kar fırtınasına yolda yakalanan vatandaşlar saatlerce yolda kaldı, okullar tatil edildi.

Tüm yurtta devam eden kar yağışı, son olarak da geçtiğimiz birkaç günde İstanbul'u vurdu. Türkiye'nin en kalabalık şehri, haftanın ilk gününü büyük bir kar fırtınasıyla karşıladı. İstanbul'a araçla girişler kapatıldı, TEM otoyolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu sıkıntılı sürece dair bazı açıklamalar yaptı. Şimdi ise İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama Vali Ali Yerlikaya'dan geldi.

Kamu çalışanlarına idari izin verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır' ifadelerini kullandı.

Açıklama öncesi ise TEM otoyolunda ve yan yollarda araçlarıyla ilerleyemedikleri için yolda kalan araçları terk ederek yürüyerek evlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Ulaşımın olumsuz etkilendiği kentte metro kullanımına yönlenilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

'35 - 40 yıldır rastlanılmayan bir kış gecesi'

Vali Yerlikaya özellikle yolda kalan vatandaşlar için çalışmaların devam ettiğini; ekiplerin yolda mahsur kalan vatandaşları misafirhanelere yerleştireceğini ifade etti. Yerlikaya, "Önemli tedbirler aldık ama şu anda yollarımızda 5 noktada sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. TEM'de 4 nokta, Kuzey Marmara otoyolunda 4 nokta. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında ve Havalimanı bağlantısında mahsur kalan vatandaşlarımız var. TEM'de Hadımköy Avcılar'da mahsur kalan vatandaşlarımız var. İkitelli Mahmutbey'de mahsur kalan vatandaşlarımız var. Selimpaşa - Kumburgaz yönünde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Hadımköy'de mahsur kalan vatandaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

Kar kalınlığının kimi bölgelerde 80 - 90 cm yüksekliğe ulaştığını vurgulayan Yerlikaya, 35 - 40 yıldır görülmeyen bir kış gecesi ile mücadele edildiğini söyledi. Yollarda kalan araçlarla ilgili emniyet güçlerinin alarm durumunda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu durumda bizim o araçları kurtarma çalışmasını devam ettiriyoruz. Bir yandan aile olan, küçük çocukları olan, yaşça bizden büyük olanlar var. Onları zor durumda bırakmamak için kaymakam belediyelerimiz mekanlarında otellerinde misafirhanelerde onları bu gece misafir etmek istiyoruz. Araçlar kalacak onlar bizim emanetimiz. Bütün güvenlik güçlerimiz alarm durumunda. O araçları güvenli şekilde oraları açtığımızda araç sahiplerine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yerlikaya, kimsenin araçlarda kalmamasını istediklerini de ekledi.

Antalya'da kar yağışı etkisini gösterdi, İzmir - Bursa yolu kara teslim oldu

İstanbul'da devam eden kar yağışı gündemdeyken bir yandan da Türkiye'nin her yerinden haberler gelmeye devam ediyor. Antalya'da başlangıçta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı deniz seviyesine inmişken İzmir - Bursa yolunda da şiddetli kar yağışı başladı. Muğla'da ise yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı sekteye uğrattı.