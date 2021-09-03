Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, COVID-19 ile ilgili yayınladığı bilgilendirme metninde aşı olmayan çalışanların her hafta zorunlu PCR testine tabii tutulması ve test sonuçlarının işveren tarafından kayıt altına tutulması gerektiğini açıkladı.

Türkiye'de COVID-19 aşısı olmayan kişilere karşı ne tür tedbirler alınacağı yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, COVID-19 riskleri ve tedbirleri kapsamında hazırladığı bilgilendirme metnini 81 ile göndererek, aşı olmayan çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Açıklanan bilgilere göre 6 Eylül itibarıyla COVID-19 aşısı yaptırmayan çalışanlar, işveren istediği takdirde haftalık PCR test sonucunu bildirmek zorunda. İşveren ise bu PCR sonuçları hakkında gerekli işlem yapılabilmesi adına bu verileri kayıt altına alacak.

Bakanlık, aşı olmayan çalışanların yazılı bir şekilde bilgilendirilmesini talep etti

İşverenlerin, çalışanlarını COVID-19 tedbirleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirmede yükümlü olduğunu belirten bakanlık, aynı zamanda COVID-19 aşısı olmayan çalışanların yazılı bir şekilde de bilgilendirilmesini talep etti.

Yayınlanan yazıya göre bundan sonra işverenler, 6 Eylül'den itibaren çalışanlarından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi talep edebilme hakkına sahip olacak. Gerekli durumlarda işlem yapılabilmesi için PCR testi sonuçlarının kayıt altına alınması da yine işveren sorumluluğunda olacak.