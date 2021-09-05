Birçok süper araç üreticisine ev sahipliği yapmasıyla sevilen İtalya, az sayıda ürettiği performanslı araçlarının devamlılığı için Avrupa Birliği ile görüşme halinde. 2035 yılına kadar içten yanmalı motorları piyasadan adım adım kaldırmayı hedefleyen Avrupa Birliği'nin bu kararı Ferrari ve Lamborghini gibi araç üreticilerini zora sokacak gibi görünüyor.

İtalya merkezli süper otomobil üreticileri Lamborghini ve Ferrari; yer aldıkları drag yarışlarıyla, görünüşleriyle, güçlü motorlarının sesiyle ve daha niceleriyle otomobillerle ilgisi olmayan kişilerin bile dikkatinden kaçmıyor. Bu firmalardan gelen tamamen elektrikli araçlar henüz görmemiş olsak da Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motorlar konusundaki 2035'e yönelik kararı, söz konusu üreticileri zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Söz konusu firmalardan elektrikli araçlar görmedik dediğimizde aklınıza Lamborghini Terzo Millennio gelebilir fakat elektrikli olsa da henüz konsept olması sebebiyle bu aracı dışarıda tutmak zorundayız. Lamborghini Sian ise hibrit olduğundan Terzo Millenio gibi dışarıda kalıyor. Ferrari’de ise henüz tamamen elektrikli bir model göremedik. Firmalar bu denli bildikleri yolları izlerken İtalya, Avrupa Birliği’nin 2035’e kadar içten yanmalı motorlara sahip araç satışlarının durdurulması kararına karşılık söz konusu süper araçlarını korumak istiyor.

Zaten az sayıda satıyorlar:

İtalya Ekoloji Bakanı Roberto Cingolani, İtalya yönetiminin tamamıyla karbondioksit emisyonlarını düşürmek için havayı en çok kirleten motorları üretimden kaldırma planını tamamen desteklediğini fakat az sayıda araç satan büyük araç üreticileri için yeni kuralların ne şekilde uygulanacağı konusunda Avrupa Birliği Komisyonu ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bu araçların söz konusu elektriğe geçiş için özel bir teknolojiye ve bataryalara ihtiyacı olduğunu söyleyen Cingolani, bunun gerçekleşmesi için devasa bir batarya fabrikasının oluşturulacağını da ekledi.

Güçlü motorları yüzünden belirlenen limitin üstünde kirlilik sağlayan bu araçlar gerçekten de az sayıda satıyor. Öyle ki Ferrari, 2020 yılında yaklaşık 9100 araç satmıştı. Lamborghini ise aynı yıl içinde yaklaşık 7400 adet araç sattı. Fiyatları yüksek olduğundan gelir konusunda bu şirketlerin sorun yaşamayacağını düşünebilirsiniz fakat elinde elektrikli bir araç bulundurmayan bu üreticiler yasaktan bir şekilde sıyrılamazlarsa veya elektrikli araçlara yönelmezlerse zor günler yaşayacakları kesin.

Ferrari, ilk tamamen elektrikli otomobilini 2025 yılında karşımıza çıkaracak. İçten yanmalı motorlarla pistlerde akıllardan kolay kolay silinmeyecek izler bırakan şirketin elektrikli aracının nasıl olacağını zamanla öğreneceğiz.