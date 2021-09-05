Dünya Genelinde Otomobil İhracatı Önemli Ölçüde Arttı

Otomotiv endüstrisi ihracatında Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57'lik artış kaydedildi. Bu artışla birlikte toplam ihracat 2,4 milyar dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57'lik bir artış kaydederek ihracatı 2,4 milyar dolar seviyesine yükseltti. Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında ilk sırada yer alan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay, yüzde 12,8’e yükseldi.

Yılın ilk sekiz ayında ihracatını yüzde 29 artıran otomotiv sektörü, toplamda 18,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Ağustos ayında en fazla ihracat yapan ülke yüzde 233 artış ve 311,2 milyon dolarla Almanya olurken ikinci sırayı Birleşik Krallık yer aldı.

İhracat artışında Birleşik Krallık ikinci sırada:

Yüzde 211 artışla toplamda 297,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Birleşik Krallık’ı yüzde 76 artış kaydederek 260 milyon dolar ihracatla gerçekleştirilen Fransa, yüzde 174 artış ve 185,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Slovenya ve yüzde 53 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen İtalya takip etti.

Ağustos ayında tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 31 artarak 956 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı ise yüzde 61 artarak 653 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 149 artarak 592 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 47 artarak 117,5 milyon dolar oldu.

Binek otomobil ihracatında lider Birleşik Krallık:

Pandemi sonrasında toparlanmaya başlayan Avrupa ülkelerinde binek otomobil talebi artarken en fazla ihracat gerçekleştiren Almanya'da yüzde 89, Fransa’da yüzde 123, Birleşik Krallık'ta yüzde 204, Slovenya’da yüzde 88, İtalya’da yüzde 30, İspanya’da yüzde 35, Polonya’da yüzde 64 oranında binek otomobil ihracat artışı görüldü.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat ağustosta yüzde 49 artarak 1,52 milyar dolar olarak, AB ülkelerinin otomotiv ihracatındaki toplam payı ise yüzde 62,8 oranında kaydedildi. Ağustos’ta diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 162, Afrika ülkelerinde ise yüzde 47 ihracat artışı görüldü.