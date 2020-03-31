İtalya'nın Koronavirüsten Etkilenmeyen Gizemli Kasabası

İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle her gün yüzlerce insan hayatını kaybederken, ülkenin Kuzey Piedmont bölgesinde yer alan bir kasaba olan Montaldo Torinese sakinleri yaşamlarına normal şekilde devam ediyor. Ölümcül pandeminin köye uğramamasının nedeni ise Montaldo’daki kuyudan çıkan 'mucize su' olarak gösteriliyor.

Montaldo Torinese kasabası, sadece cumartesi günü 3,658 yeni COVID-19 vakasının açıklandığı Torino’ya yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İtalya’nın virüsten en fazla etkilenen dördüncü bölgesi olan Piedmont genelinde ise pazar günü 8.206 vaka açıklandı.

720 kişinin yaşadığı bir kasaba olan Montaldo Torinese'deki kuyudan çıkan suyun, Haziran 1800'de kasabada kamp kurmuş olan Napolyon birliklerinin iyileştirilmesine yardımcı olduğuna inanılıyor.

İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Montaldo Torinese Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, “İnanışa göre Napolyon'un zatürreden hastalanan generalleri, temiz hava ve kırsal alanın yanı sıra bu kuyu sayesinde iyileştirildi. O dönemki şartlar göz önüne alındığında, suyun bunda yardımcı olduğunu söyleyebiliriz, ancak bugün kuyu kapalı ve sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Kısacası kuyudaki sudan kimse içemiyor” dedi.

İtalya’nın Kuzey Piedmont bölgesinde yer alan Montaldo Torinese’nin nüfusu oldukça yaşlı ancak kasaba aynı zamanda yeni jenerasyon genç ailelere de ev sahipliği yapıyor. Öte yandan kasabada, Torino’ya iş için gidip gelen pek çok insan bulunuyor. Gaiotti, kasabanın salgından korunmasının başlıca nedeninin temiz havası ve sağlıklı yaşam tarzı olabileceğini söylüyor. Vakaların ortaya çıktığı ilk andan itibaren kasabadaki insanları koronavirüse karşı uyardıklarını belirten Gaiotti, tüm ailelere yüz maskesi dağıttıklarını ve bu sayede salgının yayılmasını önlediklerini ifade etti.

Bölgede tüm ailelere maske dağıtan ilk yerleşim yeri olduklarını ve hala bu çabalarına devam ettiklerini belirten Montaldo Torinese Belediye Başkanı, “Buralarda neredeyse hiç sanayi yok, çoğunlukla zanaatkârlar bulunuyor. Bu çok önemli. Ayrıca başından beri insanlara düzenli olarak ellerini yıkamaları ve yakın temastan kaçınmaları yönünde tavsiyelerde bulunduk. Resmi internet sitemizden önleyici tedbirlerle ilgili düzenli olarak bilgi paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Resmi kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, İtalya’da an itibarıyla toplam 101,739 COVID-19 vakası bulunuyor. Bu vakaların 14,620’i iyileşirken, 11,591’i ise ne yazık ki hayatını kaybetti. Ülkede etkin olan hala 75.000’den fazla vaka var ve bu sayı her geçen gün artıyor.